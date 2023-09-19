Tips Lengkap Menggunakan iOS 17, Sudah Coba?

JAKARTA – Apple resmi merilis iOS 17 untuk perangkat iOS pada Selasa (19/9/2023) dini hari WIB. Sejumlah fitur telah dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi pengguna produk Apple.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, iOS 17 ini hanya tersedia untuk seri-seri iPhone terbaru, yaitu iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, dan iPhone SE terbaru yang mendapatkan update iOS 17. Sedangkan untuk keluaran lama, iPhone hanya akan memberikan pembaruan keamanan untuk iOS 15 dan iOS 16.

Dari banyaknya fitur yang telah ditingkatkan pada iOS 17, Anda mungkin belum mengetahui atau mungkin tidak mengingat semua fitur baru yang telah hadir. Maka dari itu, Okezone Techno telah merangkum sejumlah fitur keren iOS 17 yang layak Anda coba.

Pembaruan Kunci Layar





Apple menambahkan peningkatan tambahan pada Layar Kunci di iOS 17 dengan StandBy, sebuah fitur yang mengubah iPhone menjadi home hub ketika sedang mengisi daya dan dipegang secara horizontal. Widget interaktif dan fitur lainnya juga disertakan dalam pembaruan iOS ini.

Pesan

Aplikasi pesan telah di desain ulang dengan tampilan tidak terlalu ramai, sehingga lebih mudah digunakan. Ada pun fitur stiker yang juga telah Apple tingkatkan. Kini emoji dapat digunakan sebagai stiker pada iMessage dan dapat disisipkan di mana saja.

Selain itu, Anda juga dapat membuat stiker dengan menggunakan foto Anda sendiri. Apple juga memberikan fitur Check In yang memungkinkan teman dan keluarga melacak perjalanan Anda, sehingga Anda tetap aman selama perjalanan solo.

Privasi dan keamanan

iOS 17 menyertakan sejumlah peningkatan privasi dan keamanan, seperti akses terbatas ke tab penelusuran pribadi, penghapusan URL pelacakan, metode aman untuk berbagi kata sandi, dan masih banyak lagi.

Keselamatan

Fitur keselamatan baru di iOS 17 mencakup peta offline di mana Anda dapat menggunakan peta tanpa jaringan internet. Ini dapat membantu Anda ketika melakukan perjalanan yang tidak mendukung banyak jaringan internet masuk.

Selain itu, ada juga peringatan konten sensitif agar dapat memblokir foto yang tidak diinginkan. Fitur pengingat penting waktu mengonsumsi obat juga dihadirkan dalam iOS 17.

CarPlay

Apple tidak mendemonstrasikan pengalaman CarPlay yang ditingkatkan seperti yang dijanjikan, tetapi Apple memperkenalkan SharePlay, yang memungkinkan semua penumpang berkontribusi pada music. Selain itu, CarPlay juga bisa digunakan untuk mencari lokasi stasiun pengisian daya mobil listrik.