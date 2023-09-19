Kenapa Pengguna iPhone Sering Pamer? Ini Dia Jawabannya!

JAKARTA – Kenapa pengguna iPhone sering pamer terhadap produk yang dipunya? Kemungkinan alasannya adalah karena mereka bangga memiliki produk dari merek yang populer dan ternama.

Terlebih lagi, produk Apple sering dianggap sebagai simbol status dan memilikinya bisa menjadi tanda kekayaan atau kesuksesan. Mungkin juga karena mereka senang menggunakan produk Apple dan ingin berbagi pengalaman dan antusiasme dengan orang lain. Akhirnya, beberapa orang merasa senang karena menjadi bagian dari komunitas pengguna produk Apple.

Dicermati lebih lanjut, pengguna iPhone seringkali mengambil swafoto dengan menunjukkan lambang Apple. Seolah-olah, pengguna ingin mengatakan bahwa ponselnya adalah iPhone. Padahal, banyak ponsel merek lain yang lebih mahal dan bahkan lebih canggih daripada iPhone.

Di sisi lain Produk Apple memiliki harga yang tinggi, sehingga menciptakan pemikiran pada masyarakat bahwa produk itu terkesan memiliki kemewahan dan ekslusif. Banyak orang yang punya produk Apple, seolah-olah mereka mengatakan "Inilah, produk yang mampu saya beli."

“Itu karena mereka telah mengetahui bahwa mereka telah membuang-buang uang mereka, mereka tidak memiliki apa pun di dalam perangkat tersebut yang membuat mereka kagum lagi sehingga mereka mencari penghargaan dari orang lain.” Ucap seorang pengguna di Quora, Syed Zubair Ali, dilansir, Selasa (19/9/2023).

Melalui strategi pemasarannya, Apple dan iPhone memahami perilaku dan kebiasaan manusia pada umumnya. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat suka pamer. Senang menunjukkan apa yang dia miliki. Terutama, ketika apa yang dia miliki membuat dirinya bangga.