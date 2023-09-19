Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Windows 11 Mungkinkan Pengguna Copy Teks dari Screenshot

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |11:25 WIB
Update Windows 11 Mungkinkan Pengguna Copy Teks dari Screenshot
Update Windows 11 (Foto: Microsoft)
A
A
A

JAKARTA - Microsoft meluncurkan update pada aplikasi Snipping Tool dan Phone Link di Windows 11. Pembaruan ini menghadirkan beberapa fitur penting yang menurut perusahaan akan meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi pengguna Windows.

Salah satu yang menarik adalah fitur Text Action yang memungkinkan pengguna mencopy teks dsri screenshot. Fungsi yang sangat berguna ini bisa dimanfaatkan lewat Snipping Tool, sebagaimana dihimpun dari Techspot, Selasa (19/9/2023).

Sekadar informasi, sebenarnya sudah ada alat di Microsoft PowerToys yang menjalankan fungsi serupa, seperti Text Extractor. Namun pembaruan yang dihadirkan ini sangat menarik karena nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem operasi inti di masa depan.

Dalam postingan blog resmi yang mengumumkan pembaruan tersebut, Microsoft mengatakan fitur baru ini mengandalkan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk mendeteksi teks di semua tangkapan layar yang diambil. Sehingga memudahkan untuk copy teks dari gambar untuk dibagikan kepada orang lain.

Untuk menggunakan fitur ini sebenarnya sangatlah mudah. Cukup klik tombol Text Action di toolbar aplikasi dan sorot teks yang ingin disalin menggunakan opsi menu klik kanan atau pintasan 'Ctrl + C', seolah-olah itu adalah dokumen. 

Text Action juga memungkinkan pengguna untuk menyunting informasi sensitif di tangkapan layar sebelum dibagikan. Dalam hal ini, pilih tombol Quick Redact pada toolbar.

Fitur ini secara otomatis mendeteksi informasi pribadi seperti email dan nomor telepon dan menyuntingnya sebelum menampilkan tangkapan layar yang telah diedit.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
