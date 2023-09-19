Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Riset: Orang Indonesia Paling Aktif Manfaatkan AI di Tempat Kerja

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:29 WIB
Riset: Orang Indonesia Paling Aktif Manfaatkan AI di Tempat Kerja
Orang Indonesia aktif manfaatkan AI untuk perkerjaan mereka (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia menjadi negara yang paling sering memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dari empat negara ASEAN. Fakta tersebut dirilis dari riset konsumen yang dilakukan oleh LinkedIn baru-baru ini yang diberitakan oleh Mashable, Selasa (19/9/2023).

Penelitian tersebut melibatkan 6.624 responden berasal dari empat negara di ASEAN yakni, Singapura (2.009), Malaysia (1.513), Filipina (1,527) dan Indonesia (1.575). 

Hasilnya, sebagian besar pakar di ASEAN percaya bahwa AI akan mengubah cara kerja mereka secara signifikan, dan Indonesia menempati urutan pertama dengan total penggunaan AI dalam dunia kerja sebanyak 78%.

Di seluruh pasar Asia Tenggara yang disurvei LinkedIn, lebih dari satu dari dua profesional sudah menggunakan AI di tempat kerja, dan Indonesia menempati urutan pertama sebesar 72%. LinkedIn menemukan bahwa orang Indonesia adalah yang paling aktif dalam memanfaatkan AI di tempat kerja.

Para tenaga profesional di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa perusahaan mereka telah memperkenalkan panduan atau pelatihan untuk menerapkan AI ke dalam pekerjaan sehari-hari, dan lagi-lagi, Indonesia menempatkan urutan pertama sebesar 72%.

Di sisi lain, para profesional dari negara-negara ASEAN juga memiliki kekhawatiran jika mereka tidak akan dapat mengikuti perkembangan AI di tempat kerja mereka. Dalam kasus ini Indonesia justru menempati urutan keempat sebesar 30%, sementara urutan pertama ditempati oleh Singapura 48%.

Pekerja profesional di Indonesia mendapatkan skor tertinggi (55%) dalam hal mempelajari keterampilan baru karena AI dianggap mampu menghemat waktu mereka di tempat kerja. Posisi kedua diisi oleh Filipina (51%), diikuti oleh Malaysia (50%) dan Singapura (44%).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/16/3191008/viral-Jzwi_large.jpg
AI Belum Bisa Gantikan Google, Akurasi Jadi Tantangan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement