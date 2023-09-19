Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Hapus Konten Judi Online Guna Batasi Ruang Gerak Pelaku

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:18 WIB
Kominfo Hapus Konten Judi Online Guna Batasi Ruang Gerak Pelaku
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi (Foto: Kominfo)
A
A
A

JAKARTA – Lewat penghapusan konten yang berhubungan dengan judi online dari media sosial dan membatasi situs web, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya untuk batasi ruang gerak mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian online, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

"Kami ingin membuat supaya suasana atau ekosistem judi online tidak nyaman buat mereka, biar aja mereka bikin lagi kita tutup lagi, mereka buat lagi kita tutup lagi," ujarnya dilansir dari situs resmi Kominfo, Selasa (19/9/2023).

Kominfo mengaku telah menghapus 971.285 konten dan situs judi online. Pihaknya juga menemukan 1.931 akun yang diduga terkait dengan perjudian online. Dalam keterangan tertulisnya, Kominfo akan terus melakukan upaya untuk membatasi ruang gerak para pelaku judi online.

"Kami mengepung semuanya, semua perangkat, semua alat, semua hal yang bisa berhubungan dengan perjudian online, kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayarannya, dengan OJK untuk mengawasi perbankannya, kalau kami tidak bisa menggunakan semuanya, apa yang akan dia gunakan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899/judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/54/3143350/judol-BGVO_large.jpg
Komdigi Blokir Jutaan Konten Negatif hingga Mei 2025, 76 Persen Konten Judol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/54/2971948/mengganggu-dan-meresahkan-ini-cara-hilangkan-iklan-judi-online-di-media-sosial-lpfck42Teu.jpg
Mengganggu dan Meresahkan, Ini Cara Hilangkan Iklan Judi Online di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/54/2926267/rekening-bank-bisa-diblokir-kominfo-jika-terbukti-main-judi-online-n5q7IAg4yp.jpeg
Rekening Bank Bisa Diblokir Kominfo Jika Terbukti Main Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/57/2905165/meta-takedown-konten-judi-online-di-platformnya-YYJQeCPEGk.jpg
Meta Takedown Konten Judi Online di Platformnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/326/2901574/tak-cuma-nyawer-situs-judi-online-juga-aktif-jadi-sponsor-pertandingan-mobile-legends-L3rk4XjA0b.jpeg
Tak Cuma Nyawer, Situs Judi Online Juga Aktif jadi Sponsor Pertandingan Mobile Legends
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement