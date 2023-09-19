Daftar Subsidi Motor Listrik Bertambah 2, Harga Jual Mulai Rp14 Jutaan

JAKARTA - Peminat motor listrik subsidi semakin memiliki banyak pilihan. Pasalnya dalam daftar terbaru terdapat dua pilihan baru dari Yadea.

Tepatnya dua motor listrik Yadea yang bisa mendapat potongan Rp7 juta itu adalah Yadea T9 dan Yadea E8S Pro. Kini kedua motor tersebut bisa dimiliki dengan harga Rp14,5 juta untuk Yadea T9 dan Rp16,9 juta untuk Yadea E8S Pro.

Sejatinya harga awal kedua motor listrik itu adalah Yadea T9 di Rp23,9 juta dan Yadea E8S Pro di harga Rp21,5 juta.

Gerry Kertowidjojo, Direktur PT Indomobil Emotor Internasional, produsen Yadea di Indonesia, mengatakan sejak awal mereka memang sangat mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia demi menciptakan lingkungan di masa depan yang lebih baik.

Menurutnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik diyakini mampu mempercepat pertumbuhan populasi sepeda motor listrik di Indonesia.

"Melalui T9 dan E8S Pro, kami berharap agar masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di masa depan,” tutur Gerry Kertowidjojo, Selasa (19/9/2023).

Saat ini motor-motor listrik yang sudah memenuhi persyaratan tersebut bisa diketahui melalui situs resmi SISAPIRa (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua).

"Masyarakat yang telah lolos verifikasi SISAPIRa dipastikan akan mendapatkan kemudahan dalam pembelian unit molis Indomobil Yadea," tulis keterangan resmi Yadea.