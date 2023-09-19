Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Subsidi Motor Listrik Bertambah 2, Harga Jual Mulai Rp14 Jutaan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:17 WIB
Daftar Subsidi Motor Listrik Bertambah 2, Harga Jual Mulai Rp14 Jutaan
Ilustrasi motor listrik subsidi. (Doc. Yadea)
A
A
A

JAKARTA - Peminat motor listrik subsidi semakin memiliki banyak pilihan. Pasalnya dalam daftar terbaru terdapat dua pilihan baru dari Yadea.

Tepatnya dua motor listrik Yadea yang bisa mendapat potongan Rp7 juta itu adalah Yadea T9 dan Yadea E8S Pro. Kini kedua motor tersebut bisa dimiliki dengan harga Rp14,5 juta untuk Yadea T9 dan Rp16,9 juta untuk Yadea E8S Pro.

BACA JUGA:

Pabrik Baterai Motor Listrik Siap Dibangun di Indonesia, akan Produksi 100.000 Unit Per Tahun 

Sejatinya harga awal kedua motor listrik itu adalah Yadea T9 di Rp23,9 juta dan Yadea E8S Pro di harga Rp21,5 juta.

Gerry Kertowidjojo, Direktur PT Indomobil Emotor Internasional, produsen Yadea di Indonesia, mengatakan sejak awal mereka memang sangat mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia demi menciptakan lingkungan di masa depan yang lebih baik.

Menurutnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik diyakini mampu mempercepat pertumbuhan populasi sepeda motor listrik di Indonesia.

"Melalui T9 dan E8S Pro, kami berharap agar masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di masa depan,” tutur Gerry Kertowidjojo, Selasa (19/9/2023).

Saat ini motor-motor listrik yang sudah memenuhi persyaratan tersebut bisa diketahui melalui situs resmi SISAPIRa (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua).

"Masyarakat yang telah lolos verifikasi SISAPIRa dipastikan akan mendapatkan kemudahan dalam pembelian unit molis Indomobil Yadea," tulis keterangan resmi Yadea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/53/3137285/motor_listrik-Q41z_large.jpg
Pemerintah Segera Rilis Subsidi untuk Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/52/3136952/motor_listrik_honda-pLxt_large.jpg
79 Pabrik Kendaraan Listrik Berdiri di RI, Investasinya Tembus Rp5,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/53/3134017/motor_listrik_honda-3ZCL_large.jpg
Produksi Motor Listrik di Indonesia Ditargetkan Capai 9 Juta Unit pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/53/3051685/motor_listrik_ola_roadster-hzBm_large.jpg
Motor Listrik dengan Jarak Tempuh 579 Km Meluncur, Kecepatan Maksimal 194 Km Per Jam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/53/3015257/motor_listrik-fJ6L_large.jpg
Kian Menipis, Kuota Subsidi Motor Listrik 2024 Tinggal 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/53/2950250/kenapa-penjualan-motor-subsidi-belum-sesuai-harapan-hNlMIRkibj.jpg
Kenapa Penjualan Motor Subsidi Belum Sesuai Harapan?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement