Uji Coba Taksi Terbang di IKN Dimulai 2024, Intip Kemampuannya

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melakukan uji coba taksi terbang sebelum Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun depan.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI ke-799 pada 17 Agustus 22024," ujar Mohammed Ali berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital di Kompleks DPR RI, Selasa (19/9/2023).

Pernyataan Ali tentu jadi hal yang menarik. Terutama mengenai bentuk taksi terbang yang akan diujicoba di IKN tahun depan.

Hanya saja berdasarkan kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, wujud taksi terbang tersebut bakal mengerucut ke taksi terbang buatan Hyundai.

Perusahaan mobil asal Korea Selatan itu bahkan sudah pernah menampilkan bentuk taksi terbang itu dalam ajang Mobility Exhibition Center di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada 2022 lalu.

Konsep taksi terbang Hyundai yang terpajang di Museum Transportasi TMII diberi nama S-A1. Bentuk taksi terbang konsep yang diajukan Hyundai itu memang terlihat sangat futuristik.

Diketahui Hyundai pertama kali mengenalkan konsep taksi terbang itu di ajang Consumer Electronic Show 2020 (CES) di Las Vegas, Amerika Serikat.

Seperti taksi terbang yang hadir di Amerika Serikat, Hyundai masih mempertahankan bentuk yang sama saat melakukan pameran di TMII.

Dari wujudnya taksi terbang itu memiliki konfigurasi empat kursi penumpang dan satu kursi pilot, serta memiliki ruang yang cukup besar untuk penyimpanan tas.