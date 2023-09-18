Teleskop James Webb Tangkap Tanda-tanda Kehidupan Alien

TELESKOP Luar Angkasa James Webb (JWST) milik NASA dilaporkan dapat mendeteksi keberadaan alien yang berada jauh, 50 tahun cahaya dari Bumi. Sekarang, studi ilmiah mengungkap bahwa teleskop canggih itu telah melihatnya.

Tanda-tanda keberadaan alien berhasil ditangkap JWST di atmosfer dunia “Goldilocks” yang kemungkinan tertutup lautan, dua kali lebih jauh dari Bumi. Mereka terekam di planet ekstrasurya yang disebut, K2-18 b, merupakan planet sub-Neptunus yang berjarak sekitar 120 tahun cahaya dari Matahari.

Untuk diketahui, K2-18 b yang berukuran sekitar 8,6 kali lebih besar dari dengan lebar sekitar 2,6 kali dengan Bumi pertama kali ditemukan oleh teleskop Kepler NASA pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018, teleskop Hubble NASA menemukan adanya air di atmosfer planet ekstrasurya.

Dalam studi baru, yang diunggah ke server pra-cetak arXiv pada 11 September dan akan diterbitkan dalam The Astrophysical Journal Letters edisi mendatang, para peneliti menggunakan JWST untuk menganalisis lebih lanjut cahaya yang melewati K2-18 b.

Spektrum atmosfer yang dihasilkan, yang merupakan spektrum paling rinci yang pernah ditangkap dari planet sub-Neptunus yang layak huni, menunjukkan bahwa atmosfer planet ekstrasurya tersebut mengandung sejumlah besar hidrogen, metana, dan karbon dioksida, serta kadar amonia yang rendah.

Penanda kimia tersebut menunjukkan bahwa K2-18 b bisa jadi adalah dunia hycean, sebuah planet ekstrasurya dengan atmosfer kaya hidrogen dan lautan air yang menutupi mantel es. Dunia Hycean adalah kandidat utama untuk menampung kehidupan di luar Bumi.

Namun, meskipun K2-18 b memiliki lautan, tidak ada jaminan bahwa lautan tersebut cocok untuk kehidupan. Mungkin terlalu panas untuk mendukung kehidupan atau kekurangan nutrisi dan bahan kimia yang dibutuhkan untuk memicu kehidupan, dihimpun dari Live Science, Senin (18/9/2023).

Para peneliti juga mendeteksi apa yang mereka yakini sebagai jejak dimetil sulfida (DMS), bahan kimia berbau busuk yang hanya diketahui dihasilkan oleh kehidupan mikroskopis di lautan bumi. DMS terutama dipancarkan oleh fitoplankton, atau alga fotosintetik, di lautan Bumi.