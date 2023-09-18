Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hindari Ancaman Hacker, UMKM Diharap Melek Keamanan Siber

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |06:19 WIB
Hindari Ancaman Hacker, UMKM Diharap Melek Keamanan Siber
Serangan siber (Ilustrasi: Unsplash)
JAKARTA - Ancaman hacker di dunia maya turut menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ancaman inilah yang setidaknya mewajibkan para UMKM untuk melek soal keamanan siber.

Country Manager Palo Alto Indonesia, Adi Rusli mengungkap bahwa para hacker tak pernah berhenti untuk terus mengembangkan strategi penyerangan mereka. Bahkan mereka disebut semakin kreatif dalam melancarkan aksinya.

Adi menyebut saat ini hacker tak hanya menjadikan perusahaan besar sebagai target operasinya, tapi juga para UMKM. Situasi ini semakin gawat karena sejumlah besar pelaku UMKM masih menganggap keamanan siber sebagai suatu tindakan yang bersifat jangka pendek.

Dalam diskusi bersama media, Senin (18/9/2023), Adi mengatakan sudah waktunya pelaku UMKM lebih melek untuk menjaga keamanan perusahaannya dari serangan hacker. Menurutnya, ini perlu dilakukan untuk mengimbangi serangan.

