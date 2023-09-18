Rata-rata Orang Indonesia Ganti HP Tiap 3 Tahun Sekali, Ini Merek yang Paling Diminati!

JAKARTA - Tingginya pengguna smartphone atau ponsel pintar di Indonesia membuat perputaran gawai tersebut cukup cepat setiap tahunnya. Bahkan rata-rata orang Indonesia diketahui sering ganti HP baru setiap tiga tahun sekali.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada tahun 2022, sebanyak 89% atau sekitar 167 juta penduduk Indonesia telah menggunakan smartphone.

Lebih lanjut perusahaan riset Populix mengulas lebih jauh seputar pola pembelian hingga metode pembayaran yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia dalam belanja smartphone.

Pada studi yang berjudul "Indonesian Mobile Phone Purchase Behavior" ini ditemukan jika orang Indonesia cenderung mengupgrade ponsel mereka selama tiga tahun sekali. Penelitian itu dilakukan secara survei online dengan melibatkan 1.096 responden laki-laki dan perempuan.

"Mayoritas responden cenderung mengganti smartphone mereka kurang dari 3 tahun. Ada dua alasan utama yang mendasari keputusan mereka untuk mengganti smartphone, yaitu smartphone lama tidak lagi mendukung sistem operasi terbaru dan kapasitas memori smartphone sudah penuh." kata Co-Founder dan CEO, Populix, Timothy Astandu dalam laporannya baru-baru ini.

Lebih lanjut survei tersebut juga membuktikan jika mayoritas pengguna punya alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk menggunakan satu atau dua smartphone. Alasan terkuat mereka menggunakan lebih dari satu smartphone adalah untuk mengelola berbagai aktivitas mereka secara lebih efisien.

"Alasan-alasan ini sejalan dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh responden saat membeli smartphone baru, seperti besaran RAM dan kapasitas memori yang ditawarkan," ungkap Timoty.

Hasil survei yang dilakukan oleh Populix pada bulan Agustus 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia merasa cukup dengan memiliki satu smartphone (67%).