WhatsApp Anda Diretas? Begini Cara Mengatasinya

JAKARTA - WhatsApp diretas menjadi kemungkinan buruk yang harus segera diatasi. Sebagai informasi, WhatsApp sejatinya telah mengandalkan berbagai skenario untuk menghindari kemungkinan terjadinya peretasan, mulai dari verifikasi dan sebagainya. Namun, dari segi peretas sendiri masih banyak kemungkinan lain yang dapat dilakukan untuk menyalahgunakan data para pengguna.

Dilansir dari GizChina, Senin (18/09/2023), berikut cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi WhatsApp yang diretas berdasarkan beberapa kemungkinan situasi yang korban alami.

WhatsApp Terdaftar di Perangkat Lain Tanpa Persetujuan Anda

Pernahkah Anda mendapat notifikasi ketika WhatsApp telah terhubung dengan perangkat lain? Hal ini lumrah ketika saat itu Anda memang sedang menautkan WhatsApp ke perangkat Anda yang lain. Namun, ketika mendapatkan notifikasi tersebut padahal Anda tidak sedang menautkan WhatsApp Anda kemanapun, maka hal ini patut dicurigai.

Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah penggunaan kode verifikasi tidak sah yang dilakukan oleh peretas. Biasanya, peretas akan berusaha mengecoh Anda dengan mengirim kode verifikasi palsu dan dengan otomatis mengambil kode dari perangkat Anda. Jika hal ini terjadi, maka Anda masih dapat melakukan verifikasi ulang WhatsApp di perangkat Anda.

Namun, akan menjadi panjang ceritanya ketika peretas berhasil menduplikasi kartu SIM Anda. Jika hal ini terjadi, berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan.

● Kontak operator seluler perangkat Anda untuk memverifikasi kemungkinan penduplikasian kartu SIM. Jika terkonfirmasi, Anda dapat mengajukan pembatalan duplikasi kartu SIM tersebut dan mengganti dengan kartu SIM baru. Dengan kartu SIM baru, Anda dapat melakukan registrasi ulang akun WhatsApp di perangkat Anda.

● Sementara itu, hubungi WhatsApp support dengan pesan “Ponsel yang dicuri/hilang: Harap nonaktifkan akun saya” dan sertakan nomor telepon Anda dengan kode panggilan internasional untuk meminta penonaktifan akun.

BACA JUGA: Meta Bantah Rumor Adanya Iklan di WhatsApp

● Informasikan daftar kontak WhatsApp Anda tentang kemungkinan kejahatan lain lewat pengiriman pesan yang mengatasnamakan Anda.

● Cobalah untuk mendaftarkan nomor Anda kembali. Klik “Verifikasi” dan masukkan kode terkirim ke perangkat Anda.