Pabrik Yamaha Indonesia Siap Produksi Moge MT-07 untuk Ekspor ke Eropa

JAKARTA - Yamaha Motor Company (YMC) menunjuk PT Yamaha Indonesia Motor Mfc. (YIMM) menjadi basis produksi motor gede (moge) MT-07 untuk pasar Eropa. Hal ini sebagai bentuk kesuksesan YIMM mengekspor lebih dari 2 juta unit motor ke lebih dari 40 negara.

YIMM ditunjuk oleh YMC menjadi basis produksi untuk model CBU, MT-07 yang diperuntukkan bagi pasar Eropa. Ini menjadi pertama kalinya YIMM melakukan produksi motor CBU dari keluarga MT Series.

Menandai secara resmi dilakukannya ekspor perdana MT-07, dilakukan seremoni pada, Senin (18/9/2023), di head office YIMM, Pulogadung, Jakarta Timur. Ini membuktikan bahwa YIMM mumpuni dalam memproduksi motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc.

President Director & CEO YIMM, Dyonisius Beti mengatakan pihaknya bangga dapat memproduksi motor dengan kapasitas mesin 700 cc. Ini juga sebagai bukti bahwa hasil produksi Indonesia telah diakui kualitasnya di pasar Eropa.

“Ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dalam memproduksi kategori motor besar pertama di kelas 700 cc,” kata Dyon pada keterangan resmi.

Sekadar informasi, produk ini melengkapi lini produksi MT Series yang sudah dibuat di YIMM mulai dari MT-15, MT-25, dan MT-03. Dyon mengungkapkan YMC Jepang mempercayakan YIMM untuk memproduksi MT-07, menandakan transfer teknologi tinggi ke pekerja Indonesia.

“Target pasar kita adalah untuk diekspor ke banyak negara Eropa. Berarti kualitas produksi Yamaha Indonesia sudah tinggi. Adanya ekspor dari Indonesia harus bisa semakin memperkuat dan mempertahankan posisi top market share tersebut,” ujarnya.