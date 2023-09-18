Bocoran Desain Toyota Fortuner Generasi Terbaru, Kapan Meluncur?

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, desain dari Toyota Fortuner generasi terbaru bocor ke sosial media. Kabarnya bakal meluncur secara resmi pada 2025 mendatang.

Dilansir dari cartoq, Selasa (19/9/2023), Toyota dilaporkan sedang mengerjakan produksi Fortuner generasi ketiga tersebut.

Dari desain yang bocor di internet, dapat terlihat bahwa bagian depan Fortuner generasi terbaru mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Generasi terbaru dari Fortuner terlihat lebih gagah dan lebih besar. Bagian ujung depan mobil ini juga terlihat telah direvisi secara ekstensif.

Sementara itu, tidak terlihat perbedaan bentuk kap mesin dengan generasi sebelumnya.

Mobil Fortuner generasi mendatang dilengkapi dengan lampu utama LED secara menyeluruh. Bentuk lampunya pun berbeda dengan generasi sebelumnya.

Generasi ini memiliki lampu yang lebih tajam dan elegan. Dibawah lampu depan mobil ini terdapat sebuah ventilasi udara yang berbentuk unik.

Selain itu, bentuk bumper depan dari Fortuner generasi terbaru juga berbeda dari generasi sebelumnya, yang ini tampak jauh lebih gagah dan berani.