HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pajak Toyota Camry Terlengkap : Tahunan, Progresif, Balik Nama, Ganti Plat

Redaksi , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |14:50 WIB
Pajak Toyota Camry (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pajak Toyota Camry? Informasi ini penting untuk Anda yang ingin membayar pajak atau memboyong kendaraan ini.

Camry merupakan mobil produksi Toyota berkategori sedan mewah yang banyak digunakan sejak tahun 200an, bahkan pejabat dan konsumen kelas atas sering menggunakan.

Toyota Camry memiliki beberapa tipe, diantaranya Camry V, Camry G, Camry Q, Camry 2.4, Camry 3.0. Tarif pajak termurah Camry Rp1,2 juta dan tarif pajak tertinggi sekitar Rp13,8 juta. Biaya pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000.

Catatan, Anda dapat melakukan pengecekan sendiri biaya pajak Camry secara online. Hanya cukup mendownload aplikasi Cek Pajak Kendaraan di handphone.

Berikut daftar biaya pajak, tahunan, progresif, balik nama, dan ganti plat mobil Toyota Camry. Simak ulasan dibawah ini, dilansir melalui berbagai sumber, Senin (18/9/2023).

Daftar Pajak Toyota Camry

Tipe v

CAMRY 2.4 V AT 2000 Rp1.230.000

CAMRY V 3.0 AT 2004 Rp1.537.500

NEW CAMRY V 2.4 AT 2006 Rp2.214.000

NEW CAMRY V 2.4 AT 2007 Rp2.501.000

NEW CAMRY V 2.4 AT 2008 Rp2.583.000

NEW CAMRY V 2.4 AT 2009 Rp2.665.000

NEW CAMRY V 2.4 AT 2010 Rp2.808.500

CAMRY V 2.5 AT 2011 Rp3.300.500

NEW CAMRY V 2.4 AT 2011 Rp3.505.500

CAMRY V 2.5 AT 2012 Rp3.792.500

NEW CAMRY V 2.4 AT 2012 Rp3.772.000

CAMRY V 2.5 AT 2013 Rp4.612.500

CAMRY V 2.5 AT 2014 Rp4.940.500

CAMRY V 2.5 AT 2015 Rp6.027.000

CAMRY V 2.5 AT 2016 Rp6.621.500

CAMRY V 2.5 AT 2017 Rp7.277.500

CAMRY V 2.5 AT 2018 Rp8.015.500

CAMRY V 2.5 AT 2019 Rp10.065.500

CAMRY V 2.5 AT 2020 Rp10.475.500

CAMRY V 2.5 AT 2021 Rp10.578.000

NEW CAMRY V 2.5 AT 2022 Rp10.639.500

NEW CAMRY V 2.5 AT 2022 Rp10.783.000

NEW CAMRY V 2.5 AT 2023 Rp10.906.000

NEW CAMRY V 2.5 AT 2023 Rp11.049.500

Tipe Q

NEW CAMRY Q 2.4 AT 2006 Rp2.357.500

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2006 Rp2.583.000

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2007 Rp3.136.500

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2008 Rp3.505.500

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2009 Rp3.587.500

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2010 Rp4.059.000

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2011 Rp4.387.000

NEW CAMRY Q 3.5 AT 2012 Rp4.674.000

Tipe G

CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2004 Rp1.455.500

NEW CAMRY G 2.4 AT 2004 Rp1.455.500

CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2005 Rp1.804.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2005 Rp1.804.000

CAMRY G 2.4 AT 2006 Rp1.968.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2006 Rp1.968.000

CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2007 Rp2.173.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2007 Rp2.173.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2008 Rp2.296.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2009 Rp2.501.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2010 Rp2.747.000

CAMRY G 2.5 AT 2011 Rp2.993.000

NEW CAMRY G 2.4 AT 2011 Rp3.136.500

CAMRY G 2.5 AT 2012 Rp3.218.500

NEW CAMRY G 2.4 AT 2012 Rp3.505.500

CAMRY G 2.5 AT 2013 Rp4.059.000

CAMRY G 2.5 AT 2014 Rp4.920.000

CAMRY G 2.5 AT 2015 Rp5.678.500

CAMRY G 2.5 AT 2016 Rp6.252.500

CAMRY G 2.5 AT 2017 Rp6.888.000

CAMRY G 2.5 AT 2018 Rp7.585.000

CAMRY G 2.5 AT 2019 Rp9.553.000

CAMRY G 2.5 AT 2020 Rp9.922.000

CAMRY G 2.5 AT 2021 Rp9.963.000

CAMRY G 2.5 AT 2022 Rp10.086.000

CAMRY G 2.5 AT 2023 Rp10.332.000

Tipe GLX

CAMRY 3.O P GLX AT1999 Rp1.271.000

CAMRY GLX MT 2000 Rp1.045.500

Tipe 2.4

CAMRY 2.4 PN 153BK A 2002 Rp1.148.000

NEW CAMRY 2.4 AT 2002 Rp1.373.500

CAMRY 2.4 AT 2003 Rp1.189.000

NEW CAMRY 2.4 AT 2003 Rp1.414.500

CAMRY 2.4 AT 2004 Rp1.455.500

CAMRY 2.4 MT 2004 Rp1.414.500

NEW CAMRY 2.4 AT 2004 Rp1.455.500

CAMRY 2.4 AT 2005 Rp1.804.000

CAMRY 2.4 MT 2005 Rp1.722.000

CAMRY 2.4 PN 153BK A 2005 Rp1.722.000

NEW CAMRY 2.4 AT 2005 Rp1.804.000

CAMRY 2.4 AT 2006 Rp1.968.000

CAMRY 2.4 MT 2006 Rp1.947.500

CAMRY 2.4 AT 2007 Rp2.173.000

CAMRY 2.4 MT 2007 Rp2.111.500

Tipe 3.0

CAMRY 3.0 AT 2000 Rp1.332.500

CAMRY 3.0 AT 2002 Rp1.332.500

CAMRY 3.0 AT 2003 Rp1.414.500

CAMRY 3.0 AT 2004 Rp1.537.500

CAMRY 3.0 AT 2005 Rp1.947.500

CAMRY 3.0 AT 2006 Rp2.111.500

CAMRY 3.0 AT 2007 Rp2.296.000

Tipe Hybrid

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2011 Rp4.756.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2012 Rp5.002.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2013 Rp5.555.500

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2014 Rp6.334.500

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2015 Rp8.446.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2016 Rp10.332.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2017 Rp11.623.500

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2017 Rp11.623.500

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2018 Rp12.136.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2018 Rp12.136.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2019 Rp12.935.500

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2020 Rp13.120.000

CAMRY HYBRID 2.5 AT 2021 Rp13.407.000

NEW CAMRY HYBRID 2.5 2022 Rp13.407.000

NEW CAMRY HYBRID 2.5 2022 Rp13.550.500

NEW CAMRY HYBRID 2.5 2023 Rp13.735.000

NEW CAMRY HYBRID 2.5 2023 Rp13.899.000

Daftar pajak diatas bisa terjadi berbeda-beda, dikarenakan adanya denda, progresif, asal kendaraan. Serta, daftar diatas belum termasuk SWDKLLJ mobil.

