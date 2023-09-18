JAKARTA - Berapa pajak Toyota Camry? Informasi ini penting untuk Anda yang ingin membayar pajak atau memboyong kendaraan ini.
Camry merupakan mobil produksi Toyota berkategori sedan mewah yang banyak digunakan sejak tahun 200an, bahkan pejabat dan konsumen kelas atas sering menggunakan.
Toyota Camry memiliki beberapa tipe, diantaranya Camry V, Camry G, Camry Q, Camry 2.4, Camry 3.0. Tarif pajak termurah Camry Rp1,2 juta dan tarif pajak tertinggi sekitar Rp13,8 juta. Biaya pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000.
Catatan, Anda dapat melakukan pengecekan sendiri biaya pajak Camry secara online. Hanya cukup mendownload aplikasi Cek Pajak Kendaraan di handphone.
Berikut daftar biaya pajak, tahunan, progresif, balik nama, dan ganti plat mobil Toyota Camry. Simak ulasan dibawah ini, dilansir melalui berbagai sumber, Senin (18/9/2023).
Daftar Pajak Toyota Camry
Tipe v
CAMRY 2.4 V AT 2000 Rp1.230.000
CAMRY V 3.0 AT 2004 Rp1.537.500
NEW CAMRY V 2.4 AT 2006 Rp2.214.000
NEW CAMRY V 2.4 AT 2007 Rp2.501.000
NEW CAMRY V 2.4 AT 2008 Rp2.583.000
NEW CAMRY V 2.4 AT 2009 Rp2.665.000
NEW CAMRY V 2.4 AT 2010 Rp2.808.500
CAMRY V 2.5 AT 2011 Rp3.300.500
NEW CAMRY V 2.4 AT 2011 Rp3.505.500
CAMRY V 2.5 AT 2012 Rp3.792.500
NEW CAMRY V 2.4 AT 2012 Rp3.772.000
CAMRY V 2.5 AT 2013 Rp4.612.500
CAMRY V 2.5 AT 2014 Rp4.940.500
CAMRY V 2.5 AT 2015 Rp6.027.000
CAMRY V 2.5 AT 2016 Rp6.621.500
CAMRY V 2.5 AT 2017 Rp7.277.500
CAMRY V 2.5 AT 2018 Rp8.015.500
CAMRY V 2.5 AT 2019 Rp10.065.500
CAMRY V 2.5 AT 2020 Rp10.475.500
CAMRY V 2.5 AT 2021 Rp10.578.000
NEW CAMRY V 2.5 AT 2022 Rp10.639.500
NEW CAMRY V 2.5 AT 2022 Rp10.783.000
NEW CAMRY V 2.5 AT 2023 Rp10.906.000
NEW CAMRY V 2.5 AT 2023 Rp11.049.500
Tipe Q
NEW CAMRY Q 2.4 AT 2006 Rp2.357.500
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2006 Rp2.583.000
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2007 Rp3.136.500
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2008 Rp3.505.500
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2009 Rp3.587.500
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2010 Rp4.059.000
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2011 Rp4.387.000
NEW CAMRY Q 3.5 AT 2012 Rp4.674.000
Tipe G
CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2004 Rp1.455.500
NEW CAMRY G 2.4 AT 2004 Rp1.455.500
CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2005 Rp1.804.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2005 Rp1.804.000
CAMRY G 2.4 AT 2006 Rp1.968.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2006 Rp1.968.000
CAMRY G 2.4 AT (CBU) 2007 Rp2.173.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2007 Rp2.173.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2008 Rp2.296.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2009 Rp2.501.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2010 Rp2.747.000
CAMRY G 2.5 AT 2011 Rp2.993.000
NEW CAMRY G 2.4 AT 2011 Rp3.136.500
CAMRY G 2.5 AT 2012 Rp3.218.500
NEW CAMRY G 2.4 AT 2012 Rp3.505.500
CAMRY G 2.5 AT 2013 Rp4.059.000
CAMRY G 2.5 AT 2014 Rp4.920.000
CAMRY G 2.5 AT 2015 Rp5.678.500
CAMRY G 2.5 AT 2016 Rp6.252.500
CAMRY G 2.5 AT 2017 Rp6.888.000
CAMRY G 2.5 AT 2018 Rp7.585.000
CAMRY G 2.5 AT 2019 Rp9.553.000
CAMRY G 2.5 AT 2020 Rp9.922.000
CAMRY G 2.5 AT 2021 Rp9.963.000
CAMRY G 2.5 AT 2022 Rp10.086.000
CAMRY G 2.5 AT 2023 Rp10.332.000
Tipe GLX
CAMRY 3.O P GLX AT1999 Rp1.271.000
CAMRY GLX MT 2000 Rp1.045.500
Tipe 2.4
CAMRY 2.4 PN 153BK A 2002 Rp1.148.000
NEW CAMRY 2.4 AT 2002 Rp1.373.500
CAMRY 2.4 AT 2003 Rp1.189.000
NEW CAMRY 2.4 AT 2003 Rp1.414.500
CAMRY 2.4 AT 2004 Rp1.455.500
CAMRY 2.4 MT 2004 Rp1.414.500
NEW CAMRY 2.4 AT 2004 Rp1.455.500
CAMRY 2.4 AT 2005 Rp1.804.000
CAMRY 2.4 MT 2005 Rp1.722.000
CAMRY 2.4 PN 153BK A 2005 Rp1.722.000
NEW CAMRY 2.4 AT 2005 Rp1.804.000
CAMRY 2.4 AT 2006 Rp1.968.000
CAMRY 2.4 MT 2006 Rp1.947.500
CAMRY 2.4 AT 2007 Rp2.173.000
CAMRY 2.4 MT 2007 Rp2.111.500
Tipe 3.0
CAMRY 3.0 AT 2000 Rp1.332.500
CAMRY 3.0 AT 2002 Rp1.332.500
CAMRY 3.0 AT 2003 Rp1.414.500
CAMRY 3.0 AT 2004 Rp1.537.500
CAMRY 3.0 AT 2005 Rp1.947.500
CAMRY 3.0 AT 2006 Rp2.111.500
CAMRY 3.0 AT 2007 Rp2.296.000
Tipe Hybrid
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2011 Rp4.756.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2012 Rp5.002.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2013 Rp5.555.500
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2014 Rp6.334.500
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2015 Rp8.446.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2016 Rp10.332.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2017 Rp11.623.500
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2017 Rp11.623.500
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2018 Rp12.136.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2018 Rp12.136.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2019 Rp12.935.500
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2020 Rp13.120.000
CAMRY HYBRID 2.5 AT 2021 Rp13.407.000
NEW CAMRY HYBRID 2.5 2022 Rp13.407.000
NEW CAMRY HYBRID 2.5 2022 Rp13.550.500
NEW CAMRY HYBRID 2.5 2023 Rp13.735.000
NEW CAMRY HYBRID 2.5 2023 Rp13.899.000
Daftar pajak diatas bisa terjadi berbeda-beda, dikarenakan adanya denda, progresif, asal kendaraan. Serta, daftar diatas belum termasuk SWDKLLJ mobil.