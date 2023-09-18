Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PO 27 Trans Pamer Dua Bus Baru Pakai Sasis Tronton, Intip Kemewahannya!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:38 WIB
PO 27 Trans Pamer Dua Bus Baru Pakai Sasis Tronton, Intip Kemewahannya!
Bus baru PO 27Trans (Foto: Instaram/27trans)
JAKARTA – Perusahaan otobus (PO) 27 Trans tampak melakukan inovasi dan terus melakukan peremajaan unit mereka. PO yang dikenal dengan kemewahannya tersebut kali ini menghadirkan dua unit bus dengan konsep yang berbeda dan unik.

Dua unit armada baru itu dipamerkan PO 27 Trans melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka @27trans. Kedua bus itu masing-masing diberi nama Tyr dan Balder yang ditopang dengan sasis tronton.

Bus baru milik PO 27 Trans menggunakan bodi Avante H9 Grand Captain garapan karoseri Tentrem. Ini merupakan produk terbaru dari perusahaan karoseri asal Malang, Jawa Timur, yang diluncurkan pada ajang GIIAS 2023, Agustus lalu.

Keunggulan Avante H9 Grand Captain ini adalah ruang bagasinya yang sangat luas dan tinggi, sehingga mampu menampung motor tanpa melepas spion. Pasalnya, pengiriman sepeda motor cukup ramai untuk wilayah Jawa Timur.

Secara tampilan keseluruhan, bodi bus Avante Grand Captain ini sama seperti Avante Series lainnya. Namun, perbedaan akan terasa ketika masuk ke bagian dalam dengan konsep yang sangat unik.

Dari pintu depan, penumpang akan langsung menemui tangga untuk naik ke dek atas. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan bus tingkat atau double decker. Bodi bus ini dibuat dengan ruang sopir yang dibuat lebih rendah sehingga penumpang bisa berada di atasnya.

Di dalamnya, terdapat terdapat 32 kursi dengan tiga kelas yang berbeda. Paling depan terdapat kursi sleeper, yang tepat berada di atas sopir. Konsepnya adalah memberikan pengalaman pandangan terbaik kepada penumpang.

