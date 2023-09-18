Ngeri, Elon Musk Nyaris Celaka saat Coba Teknologi Otonom Tesla

CEO Tesla, Elon Musk ternyata nyaris celaka saat mencoba teknologi otonom Tesla, Full Self Driving (FSD) bernama Autopilot. Hal itu terungkap dalam buku biografi Elon Musk yang ditulis Walter Isaacson yang dikutip oleh Futurism, Senin (18/9/2023).

Dalam buku itu disebutkan Elon Musk selalu terlibat langsung dalam percobaan teknologi terbaru yang akan diterapkan di mobil-mobil listrik Tesla. Termasuk teknologi otonom Autopilot.

Saat mencoba teknologi baru itu Elon Musk justru nyaris mengalami tabrakan.

"Di sebuah tikungan antar kota 405, teknologi Autopilot tiba-tiba salah membaca jalan karena marka yang memudar. Mobil membelok ke arah berlawan dan hampir menabrak kendaraan dari arah berlawanan," tulis Walter Isaacson dalam buku tersebut.

Waktu itu Elon Musk langsung marah besar. Dia langsung datang ke kantor Tesla dan mulai mengusir para insinyur yang dianggap gagal membuat teknologi otonom yang aman buat pengemudi.

"Bikin sesuatu yang benar," marah Elon Musk dikutip dari buku biografi berjudul Elon Musk itu.

Menurut Walter Isaacson, bagi yang pernah bekerja sama dengan Elon Musk tentu sangat tahu bagaimana sikapnya di perusahaan. Dia dikenal sebagai pribadi yang kuat dan frontal setiap kali bekerja.

Jadi marah-marah soal pekerjaan bukan hal yang asing buat karyawan Tesla. Hanya saja menurut Futurism saat itu kesalahan yang dilakukan Autopilot terjadi karena keinginan Elon Musk yang tidak sesuai dengan saran para insinyur Tesla.