Toko Ponsel di Inggris Mulai Tingkatkan Keamanan, Jelang Ketersediaan iPhone 15 Series

JAKARTA - Ketersediaan iPhone terbaru di toko offline rupanya berdampak pada tingginya kasus pencurian. Hal ini bisa dilihat dalam laporan yang diterbitkan oleh Crime Communications Strategy Group (CCSG).

Dikatakan, pada 2022 lalu setidaknya ada 300 kasus pencurian toko hp di Inggris yang terjadi tak lama setelah Apple menghadirkan smartphone terbarunya di toko fisik. Insiden serupa juga diprediksi terjadi tahun ini.

Seperti diketahui bersama, Apple beberapa hari lalu telah mengumumkan iPhone 15 Series. Dan raksasa teknologi yang dipimpin oleh Tim Cook itu berjanji akan mendistribusikan produk tersebut ke toko pada pekan depan.

Untuk meminimalisir risiko pencurian, sejumlah toko mulai mengadopsi teknologi watermarking, bekerja sama dengan Selecta DNA dan The National Business Crime Centre. Mereka bahkan telah menggelar pelatihan.