Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara agar Suspensi Mobil Tetap Empuk

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |17:45 WIB
5 Cara agar Suspensi Mobil Tetap Empuk
Ilustrasi suspensi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Suspensi merupakan komponen yang dapat menunjang kenyamanan saat berada di dalam mobil. Apabila bermasalah, maka perjalanan akan sangat terganggu dan dapat membuat tubuh terasa lebih lelah.

Selain memberikan kenyamanan di sepanjang perjalanan, suspensi juga berfungsi untuk menjaga kestabilan mobil. Bahkan, memiliki tugas untuk membuat ban lebih awet dan sistem kemudi yang lebih stabil.

Untuk itu, suspensi mobil perlu diperhatikan oleh pemilik mobil agar perjalanan dan komponen yang terhubung menjadi lebih awet. Berikut ini tips merawat suspensi mobil agar tetap memiliki kinerja yang baik seperti dibagikan Auto2000.

1. Periksa secara berkala

Melakukan pemeriksaan suspensi mobil secara berkala merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menjaga kondisinya.

Pemeriksaan berkala bertujuan untuk melihat apakah ada tanda-tanda keausan, kerusakan, atau kebocoran pada komponen suspensi, seperti per, shock absorber, dan bushing.

Memeriksa suspensi secara berkala ada baiknya dilakukan di bengkel resmi untuk pengecekan secara menyeluruh. Sehingga apabila perlu adanya perbaikan dapat segera ditangani sebelum kerusakan meluas.

2. Pemeriksaan ban

Melakukan pemeriksaan ban juga penting dilakukan untuk memaksimalkan kinerja suspensi mobil. Ban yang sudah aus atau tidak seimbang dapat memberikan tekanan berlebih kepada sispensi.

Pastikan ban yang digunakan memiliki tekanan dan ukuran sesuai dengan rekomendasi pabrikan.

Selain itu, lakukan rotasi ban secara teratur untuk menghindari keausan yang tidak merasa.

3. Hindari jalan berlubang

Mengendarai mobil di jalan berlubang atau tidak rata dapat membuat suspensi cepat alami kerusakan.

Jika tak memungkinkan untuk menghindari jalan tersebut, maka melaju dengan kecepatan rendah agar suspensi tidak terlalu terbebani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement