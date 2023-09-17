Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cek di Sini Berapa Biaya Pembuatan STNK Motor Listrik

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |12:59 WIB
Cek di Sini Berapa Biaya Pembuatan STNK Motor Listrik
Ilustrasi baya pembuatan STNK motor listrik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mari cek di sini berapa biaya pembuatan STNK motor listrik supaya udara ibu kota semakin bersih.

Karena membuat STNK bagi pengguna motor listrik merupakan langkah penting supaya motor mendapatkan izin jalan. Termasuk juga untuk motor listrik.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen yang berisi identitas resmi kepemilikan nomor polisi dan identitas kendaraan. Penting untuk memiliki STNK yang sah, termasuk untuk motor listrik. Namun, masih banyak pengguna yang belum mengetahui cara mengurus STNK motor listrik dan biaya pembuatannya.

Untuk itu ketahui biaya pembuatan STNK motor listrik dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna kendaraan melansir berbagai sumber, Minggu (17/9/23).

Biaya Pembuatan STNK Motor Listrik

Berdasarkan informasi dari Korlantas Polri biaya pembuatan STNK motor listrik sebesar Rp 160 ribu. Rincian biaya meliputi pencetakan STNK sebesar Rp100 ribu dan pencatatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebesar Rp60 ribu.

Pengendara tidak akan dikenakan biaya pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jadi dengan biaya tersebut pengendara sudah mendapatkan STNK, BPKB, dan TNBK.

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat STNK motor listrik jauh lebih murah dari pembuatan STNK motor konvensional. Pengendara motor konvensional harus mengeluarkan biaya sebesar Rp385 ribu untuk membuat STNK. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191340//ev_moto_luncurkan_platform_ride_hailing-WHfg_large.jpg
EV Moto Luncurkan Platform Ride Hailing, Seluruh Armadanya Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/15/3188975//ilustrasi-LaAV_large.jpg
Cara Mengurus STNK yang Hilang untuk Motor Masih Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/15/3188221//polytron_fox_r-AcO1_large.jpg
3 Rekomendasi Motor Listrik yang Aman Dipakai untuk Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187842//motor_listrik_honda-7GWn_large.jpg
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186363//sprinto-SkOJ_large.jpg
Meluncur di GJAW 2025, Motor Listrik Sprinto Raup Ratusan SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184802//polytron_fox_350-xSF8_large.jpg
Polytron Luncurkan Motor Listrik Baru Harga Rp15 Jutaan, Jarak Tempuhnya 130 Km
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement