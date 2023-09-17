6 Tips Solo Touring Jarak Jauh dengan Sepeda Motor

JAKARTA – Melakukan perjalanan jarak jauh atau touring menggunakan sepeda motor kerap dilakukan.

Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan ini untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan.

Tak jarang, touring jarak dilakukan sendirian, pengendara pun perlu memperhatikan sejumlah poin agar menikmati perjalanan sendiri memakai motor. Mulai dari menjaga kondisi fisik pengendara dan motor, serta hal lainnya terkait keselamatan berkendara.

Lantas hal apa saja yang perlu diperhatikan saat touring jarak jauh? Main Dealer Yamaha PT, Thamrin Brothers (Sumatera Selatan & Bengkulu) membagikan beberapa tipsnya.

Tips touring jarak jauh dengan sepeda motor

1. Jaga kondisi fisik pengendara agar tetap prima

Sebagai bagian dari persiapan touring jarak jauh, pengendara memerlukan kondisi fisik yang prima dengan tidur cukup sebelum berkendara.

Lalu saat di perjalanan, istirahat setiap dua jam untuk meregangkan otot-otot.

2. Pastikan kondisi motor dalam keadaan prima

Lakukan pemeriksaan kondisi motor dengan melakukan pengecekan oli, kelistrikan, lampu dan ban.

Hal ini penting dilakukan untuk memastikan perjalanan lebih nyaman dan tak memiliki kekhawatiran.

3. Pakai riding gear yang lengkap

Gunakan riding gear atau perlengkapan berkendaran yang lengkap, seperti helm, jaket, sarung tangan, sepatu.

Hindari menggunakan celana pendek dan sendal yang dapat menyebabkan cedera serius ketika terjadi kecelakaan.

4. Bawa surat-surat berkendara

Surat-surat penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku untuk mendukung kenyamanan pengendara dalam perjalanan. Selain itu, membawa uang secukupnya untuk kebutuhan perjalanan touring.