Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Tantangan Truk Listrik untuk Area Pertambangan, Soal Tenaga Jadi Sorotan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |19:42 WIB
Ini Tantangan Truk Listrik untuk Area Pertambangan, Soal Tenaga Jadi Sorotan
Ilustrasi truk di area pertambangan. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat elektrifikasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Bukan hanya kendaraan penumpang, tapi juga di area pertambangan yang mengoperasikan ribuan truk dan alat berat.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam area pertambangan yang mengoperasikan ribuan kendaraan. Untuk itu, pelaku tambang juga diharapkan dapat beralih ke kendaraan listrik.

Berbeda dengan kendaraan penumpang, peralihan elektrifikasi bukan hal mudah di area pertambangan. Itu disampaikan oleh Mohammad Rosyid Setiadi, General Manager PT Motor Sights Internasional, yang memasok truk-truk tambang.

“(Kendalanya) charging station pastinya, otomatis kita harus menyiapkan. Kedua terkait medan tambang yang berat, kontur jalan, dan lain-lain,” kata Rosyid saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Rosyid mengatakan ada kekhawatiran saat menggunakan kendaraan listrik, baterai akan menghantam jalan yang rusak. Pasalnya, medan jalan di area pertambangan berbatu dan sewaktu-waktu dapat terpental ke baterai yang biasanya berada di kolong kendaraan.

Namun, Rosyid mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba menggunakan kendaraan listrik. Pihaknya juga sudah mengerahkan dua unit truk tambang yang digunakan untuk mengangkut batu bara.

“Sekarang sudah mulai banyak truk listrik, dan alat berat listrik, mereka mulai mencoba untuk menggunakannya di area pertambangan. Kalau untuk kemampuan tak masalah, karena secara sasis dan lain-lainnya sama (seperti truk konvensional),” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133671/mobil_listrik-AkaP_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/52/3087887/mobil_listrik-IzW5_large.jpg
Membumikan Kendaraan Listrik hingga Desa, Begini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/52/3005653/ratusan-kendaraan-listrik-bakal-kawal-tamu-vvip-world-water-forum-di-bali-Y8AE8HsUSe.jpeg
Ratusan Kendaraan Listrik Bakal Kawal Tamu VVIP World Water Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/52/3004263/jokowi-sebut-ri-bisa-produksi-1-6-juta-motor-listrik-baru-tercapai-100-ribu-7OBvJxn93A.jpg
Jokowi Sebut RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru Tercapai 100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/52/3004096/jokowi-ungkap-pabrik-baterai-beroperasi-bulan-depan-harapkan-ekosistem-kendaraan-listrik-segera-terbentuk-liukgyxh9g.jpg
Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/53/2990210/kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-pemerintah-dorong-umkm-2hHc6YzDgo.jpg
Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement