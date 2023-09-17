Gandeng Karoseri Laksana, PO Pesona Luncurkan Inovasi untuk Pemandu di Bus Pariwisata

JAKARTA – Perusahaan otobus (PO) Pesona yang bergerak di bidang penyewaan bus pariwisata, menghadirkan inovasi, yakni guide lamp.

Lampu sorot ini dapat menerangi pemandu wisata agar menarik perhatian penumpang.

Inovasi dalam industri transportasi memang sangat diperlukan, gunanya untuk menarik minat konsumen yang lebih luas. Perbedaan kecil pada sebuah bus pariwisata dapat membuat calon pelanggan beralih.

Guide lamp yang dihadirkan oleh PO Pesona dirancang khusus pada bagian depan bus untuk menyinari pemandu wisata. Terdapat dua buah lampu dengan LED tiga titik yang langsung menyinari tour guide.

Inovasi ini hadir berkat kerja sama antara PO Pesona dan karoseri Laksana yang merasa pemandu wisata butuh perhatian khusus.

Penempatan lampu ini berada di plafon lorong bus, dan sejajar dengan kursi baris kedua.

Kehadiran guide lamp ini membuat penumpang dapat melihat dengan jelas pemandu wisata, terutama pada malam hari. Ini sangat penting karena biasanya pemandu wisata akan menjelaskan mengenai objek wisata atau tempat bersejarah yang dilalui oleh bus.

Mas Wahid, selaku pemilik PO Pesona mengatakan dalam keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya, bahwa pemandu wisata adalah bintangnya. Oleh sebab itu, guide lamp ini dihadirkan demi memberikan apresiasi dan mendapat perhatian para penumpang.

Kehadiran guide lamp ini juga diklaim oleh Mas Wahid menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.