Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Supercar Rp3,8 Miliar Ini Kena Recall, Kaca Depan Dilaporkan Bermasalah

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:49 WIB
Supercar Rp3,8 Miliar Ini Kena Recall, Kaca Depan Dilaporkan Bermasalah
Maserati MC20 Cielo. (Doc. Drive)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa unik dialami oleh mobil super buatan Italia, Maserati MC20 Cielo. Penyelidikan yang dilakukan Department of Infrastructure Australia, baru-baru ini memutuskan agar sebanyak 10 unit mobil yang dijual di harga USD250.000 atau setara Rp3,8 miliar segera ditarik kembali atau recall.

Dikutip situs Drive, Minggu (17/9/2023) hal itu didasarkan pada kesimpulan bahwa perekat kaca depan Maserati MC20 Cielo bisa rusak dalam kondisi tertentu.

Hal ini membuat kaca depan mobil yang atapnya bisa dibuka itu terlepas.

"Perekat yang menahan rangka kaca depan pada tempatnya mungkin tidak memenuhi spesifikasi pabrikan, hal ini dapat mengakibatkan kaca depan tidak terpasang dengan baik pada kendaraan," tulis keterangan resmi Department of Infrastructur Australia.

Mereka melanjutkan terlepasnya kaca depan akan sangat berbahaya tidak hanya buat pengguna mobil tapi juga orang lainnya.

“Kaca depan yang tidak terpasang dengan baik pada kendaraan dapat terlepas dan kemungkinan kacanya pecah, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang menyebabkan cedera serius atau kematian pada penumpang kendaraan dan atau pengguna jalan lainnya,” jelas mereka lagi.

Saat ini Maserati Australia memang sudah menyarankan pemilik kendaraan yang terkena dampak untuk menghubungi dealer resmi Maserati. Mereka akan melakukan penggantian perekat yang sama sekali tidak membutuhkan biaya khusus.

Diketahui Maserati MC20 Cielo dirilis pertama kali pada Mei 2022. Mobil super buatan Italia itu dijual untuk pasar global.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/52/3075828/toyota_alphard_yang_ditumpangi_tokoh_yang_merapat_ke_kediaman_prabowo_di_hambalang-uJxO_large.jpg
Deretan Mobil Mewah Calon Menteri Prabowo yang Merapat ke Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/52/2951496/red-bull-percepat-produksi-hypercar-apa-kabar-ferrari-dan-bugatti-jpXxWbJHyj.jpg
Red Bull Percepat Produksi Hypercar, Apa Kabar Ferrari dan Bugatti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/52/2945422/mewah-polisi-turki-kini-punya-ferrari-bentley-porsche-i2JeK2rCk4.jpg
Mewah! Polisi Turki Kini Punya Ferrari, Bentley, Porsche
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938148/berapa-pajak-mobil-rolls-royce-phantom-2ra4teIqkr.jpg
Berapa Pajak Mobil Rolls Royce Phantom?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/52/2935576/duh-biaya-penggantian-mesin-bugatti-chiron-setara-10-unit-toyota-alphard-hev-uKMmdAHiGU.jpg
Duh! Biaya Penggantian Mesin Bugatti Chiron Setara 10 Unit Toyota Alphard HEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/52/2930867/bikin-geger-ada-lelang-mobil-langka-nissan-silvia-s15-minat-n1fbqluXkP.jpg
Bikin Geger Ada Lelang Mobil Langka Nissan Silvia S15, Minat?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement