Supercar Rp3,8 Miliar Ini Kena Recall, Kaca Depan Dilaporkan Bermasalah

JAKARTA - Peristiwa unik dialami oleh mobil super buatan Italia, Maserati MC20 Cielo. Penyelidikan yang dilakukan Department of Infrastructure Australia, baru-baru ini memutuskan agar sebanyak 10 unit mobil yang dijual di harga USD250.000 atau setara Rp3,8 miliar segera ditarik kembali atau recall.

Dikutip situs Drive, Minggu (17/9/2023) hal itu didasarkan pada kesimpulan bahwa perekat kaca depan Maserati MC20 Cielo bisa rusak dalam kondisi tertentu.

Hal ini membuat kaca depan mobil yang atapnya bisa dibuka itu terlepas.

"Perekat yang menahan rangka kaca depan pada tempatnya mungkin tidak memenuhi spesifikasi pabrikan, hal ini dapat mengakibatkan kaca depan tidak terpasang dengan baik pada kendaraan," tulis keterangan resmi Department of Infrastructur Australia.

Mereka melanjutkan terlepasnya kaca depan akan sangat berbahaya tidak hanya buat pengguna mobil tapi juga orang lainnya.

“Kaca depan yang tidak terpasang dengan baik pada kendaraan dapat terlepas dan kemungkinan kacanya pecah, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang menyebabkan cedera serius atau kematian pada penumpang kendaraan dan atau pengguna jalan lainnya,” jelas mereka lagi.

Saat ini Maserati Australia memang sudah menyarankan pemilik kendaraan yang terkena dampak untuk menghubungi dealer resmi Maserati. Mereka akan melakukan penggantian perekat yang sama sekali tidak membutuhkan biaya khusus.

Diketahui Maserati MC20 Cielo dirilis pertama kali pada Mei 2022. Mobil super buatan Italia itu dijual untuk pasar global.