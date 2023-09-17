Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Layanan Uji Emisi Gratis Tetap Tersedia, Meski Tilang Dihentikan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |12:20 WIB
Layanan Uji Emisi Gratis Tetap Tersedia, Meski Tilang Dihentikan
Ilustrasi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Razia tilang uji emisi dihentikan oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi polusi udara.

Namun, uji emisi bagi kendaraan dengan usia di atas tiga tahun diimbau tetap perlu dilakukan.

Kepolisian meminta kepada para produsen untuk menyediakan layanan uji emisi gratis agar masyarakat mau memeriksa kadar gas buang kendaraannya. Ini untuk memastikan kualitas udara, khususnya di Jakarta, semakin baik.

Daihatsu, salah satu pabrikan yang asal Jepang mendukung program pemerintah untuk menurunkan tingkat polusi udara. Ini dilakukan dengan menghadirkan layanan uji emisi gratis.

Kegiatan uji emisi gratis sudah digelar Daihatsu sejak 4 September lalu, dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Setidaknya ada delapan titik uji emisi gratis yang disediakan Daihatsu di wilayah Jakarta.

Sekadar informasi, delapan titik uji emisi gratis tersebut digelar di bengkel Astra Daihatsu yang tersebar di Jakarta. Seluruh bengkel yang melayani uji emisi dipastikan telah terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.

“Astra Daihatsu memberikan layanan uji emisi gratis ini sebagai kontribusi mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Semoga dengan adanya layanan ini dapat bermanfaat untuk kita semua warga DKI Jakarta,” kata Marketing & Customer Relation Division Head Astra Daihatsu Tri Mulyono dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188363//daihatsu_gran_max-XwgV_large.jpg
Penjualan Daihatsu Tembus 12.750 Unit November 2025, Gran Max Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186786//daihatsu_sigra-sYyB_large.jpg
Pasar LCGC Anjlok, Daihatsu Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186534//daihatsu_gran_max_blind_van_at-iSM8_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Kendaraan Niaga Daihatsu Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186318//daihatsu_rocky_hybrid_di_gjaw_2025-Wkwd_large.jpg
Usai Rocky, Daihatsu Siapkan Mobil Hybrid Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186036//daihatsu_rocky_hybrid-k0FY_large.jpeg
Rocky Hybrid Berstatus CBU, Daihatsu Pertimbangkan Perakitan Lokal di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/15/3185041//daihatsu_rocky_hybrid-NV1a_large.jpeg
GJAW 2025, Daihatsu Rocky Hybrid Mulai Diserahkan ke Konsumen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement