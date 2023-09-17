Layanan Uji Emisi Gratis Tetap Tersedia, Meski Tilang Dihentikan

JAKARTA – Razia tilang uji emisi dihentikan oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi polusi udara.

Namun, uji emisi bagi kendaraan dengan usia di atas tiga tahun diimbau tetap perlu dilakukan.

Kepolisian meminta kepada para produsen untuk menyediakan layanan uji emisi gratis agar masyarakat mau memeriksa kadar gas buang kendaraannya. Ini untuk memastikan kualitas udara, khususnya di Jakarta, semakin baik.

Daihatsu, salah satu pabrikan yang asal Jepang mendukung program pemerintah untuk menurunkan tingkat polusi udara. Ini dilakukan dengan menghadirkan layanan uji emisi gratis.

Kegiatan uji emisi gratis sudah digelar Daihatsu sejak 4 September lalu, dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Setidaknya ada delapan titik uji emisi gratis yang disediakan Daihatsu di wilayah Jakarta.

Sekadar informasi, delapan titik uji emisi gratis tersebut digelar di bengkel Astra Daihatsu yang tersebar di Jakarta. Seluruh bengkel yang melayani uji emisi dipastikan telah terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.

“Astra Daihatsu memberikan layanan uji emisi gratis ini sebagai kontribusi mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Semoga dengan adanya layanan ini dapat bermanfaat untuk kita semua warga DKI Jakarta,” kata Marketing & Customer Relation Division Head Astra Daihatsu Tri Mulyono dalam keterangan resminya.