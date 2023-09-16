Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengetahui Apakah iPhone Kamu Mendukung iOS 17

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |17:11 WIB
Cara Mengetahui Apakah iPhone Kamu Mendukung iOS 17
iOS 17 (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA – Apple baru saja memamerkan jajaran iPhone 15 terbaru yang telah menggunakan sistem operasi iOS 17. Versi baru sistem operasi Apple ini akan segera dirilis secara publik pada Senin, (18/9/2023). Sayangnya, beberapa iPhone keluaran 2017 atau bahkan sebelumnya tidak dapat merasakan fitur-fitur baru dari iOS 17.

iOS nantinya hadir dengan sejumlah peningkatan pada fitur iPhone. Di antaranya adalah:

- Tampilan yang dipersonalisasi untuk setiap penelepon.
- Fitur StandBy baru mengubah iPhone yang diletakkan secara horizontal menjadi hub rumah kecil yang menampilkan informasi.
- Widget interaktif di Layar Utama memungkinkan melakukan tindakan tanpa membuka aplikasi.
- AirDrop dengan fungsi NameDrop untuk berbagi kontak dengan cepat dan menyatukan dua iPhone untuk memulai sesi SharePlay.
- Integrasi SharePlay dan CarPlay.

Ada pun fitur baru lainnya termasuk aplikasi jurnal yang akan tersedia akhir tahun ini, AirPlay di kamar hotel tertentu, peningkatan ke AirPods Pro 2, Peta offline, Siri yang tidak memerlukan aktivasi "Hei", dan peningkatan pada pencarian dan sorotan.

Dengan banyaknya pembaruan pada sistem operasi ini, bagaimana cara mengetahui iPhone yang mendukung iOS 17 ini? Berikut cara yang sangat mudah untuk mengetahuinya.

Buka aplikasi Pengaturan > Umum > Tentang. Tipe iPhone Anda akan terlihat di samping Nama Model.

Jika Anda ingin mengetahui versi iOS yang dijalankan pada perangkat, Anda hanya perlu membuka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. Anda dapat melihat iOS yang berjalan pada perangkat Anda dan melakukan pembaruan iOS jika tersedia.

Halaman:
1 2
      
