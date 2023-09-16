5 Smartwatch Rp5 Jutaan dengan Fitur Terbaik

JAKARTA – Punya budget Rp5 jutaan bisa dapat smartwatch yang seperti apa? Smartwatch semakin menjadi populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya digunakan untuk melihat jam saja, smartwatch menjadi sebuah perangkat yang dapat terhubung dengan ponsel cerdas. Dengan menggunakan jam ini, Anda dapat mengirimkan notifikasi, melakukan panggilan telepon, akses ke berbagai aplikasi seperti meditasi, pengatur waktu, dan cuaca.

Jam tangan pintar juga mampu untuk mendeteksi aktivitas olahraga yang juga mencakup kesehatan. Banyak orang menganggap jam tangan pintar membuat mereka tetap termotivasi untuk berlatih dan bergerak, karena jam tangan tersebut memberikan informasi penting, seperti kecepatan, waktu, dan kalori yang terbakar saat berolahraga.

Harga Smartwatch di pasaran sangan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu bahkan hingga di atas Rp10 jutaan. Tapi jika Anda memiliki budget sekitar Rp5 jutaan, sudah sangat cukup untuk Anda bisa mendapatkan jam tangan pintar yang sangat canggih.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/9/2023), berikut adalah rekomendasi smartwatch dengan harga Rp5 jutaan.

1. Apple Watch Series 7





Smartwatch yang diluncurkan pada Oktober 2021. Jam tangan ini dibuat berdasarkan desain jam tangan Contour karya Dali dan memiliki tampilan layar yang luas dan bezel yang sempit. Selain itu, Apple Watch Series 7 memiliki tampilan yang 70% lebih terang, sehingga lebih mudah untuk dilihat.

Kecepatan pengisian daya juga telah meningkat dari seri 6 sebesar 33%. Fitur kesehatan, aplikasi foto dan perpesanan, dan daya tahan baterai 18 jam adalah fitur baru dengan pembaruan WatchOS8. Anda bisa mendapatkan Smartwatch ini dengan harga Rp5,4 jutaan melalui toko resmi Apple.

2. Samsung Galaxy Watch 4





Salah satu model jam tangan terbaru Samsung, Galaxy Watch 6, diperkenalkan ke pasaran pada Agustus 2023. Jam tangan ini memiliki banyak fitur yang dapat membantu aktivitas sehari-hari Anda. Prosesor Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz dan sistem operasi Wear OS 4 memungkinkan Galaxy Watch 6 untuk memberikan pengalaman yang cepat dan lancar.

Jam tangan pintar ini menawarkan penampilan sporty dan peningkatan kinerja dan spesifikasi yang signifikan. Harga smartwatch ini berkisar Rp4 jutaan – Rp5 jutaan.