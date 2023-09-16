Koleksi Unik Museum Nasional Indonesia, Ada Teropong Bintang Sextant

Sextant menjadi salah satu koleksi unik museum nasional Indonesia. (Foto: Museum Nasional)

KEBAKARAN melanda Museum Nasional Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya pemadaman yang terjadi pada Sabtu (16/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.

Menuut keterangan tertulis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, kebakaran terjadi di objek museum Gajah Gedung A. Jenis bangunan Menengah. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran tersebut.

Saat ini tengah ditangani petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat dengan mengerahkan 13 mobil pemadam kebakaran. Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry menjelaskan pihak kepolisian masih mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. "Belum tahu penyebabnya, kita sedang merapat ke lokasi," kata Kompol Mugia.

Dikutip dari situs resmi museum nasional, mereka menyimpan 190.000an benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari 7 jenis koleksi yakni Prasejarah, Arkeologi masa Klasikatau Hindu – Budha; Numismatik dan Heraldik; Keramik; Etnografi, Geografi dan Sejarah.

Kompleks Museum Nasional dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan hingga saat ini mempunyai 2 gedung. Gedung A digunakan untuk ruang pamer dan wahana Imersifa. Sedangkan Gedung B, dikenal pula dengan sebutan Gedung Arca.

Salah satu koleksi unik dari museum nasional adalah teropong bintang sextant. Inilah alat navigasi manual yang digunakan penjelajah di abad ke-18 untuk menentukan posisi kapal pada saat berlayar di laut lepas.