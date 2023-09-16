12 Tips Merawat Ban Motor Agar Awet dan Aman Saat Berkendara

JAKARTA – Berikut 12 tips menarik untuk merawat ban motor agar kondisi ban tetap awet dan aman saat dipakai berkendara. Seperti diketahui ban merupakan komponen terpenting pada sepeda motor karena menyalurkan tenaga dari mesin untuk membuat kendaraan bergerak.

Meski begitu kondisi ban sering kali diabaikan oleh pengendara motor. Padahal ada banyak tips sederhana yang bermanfaat agar umur ban menjadi lebih lama.

Berikut 12 tips merawat ban sepeda motor agar lebih awet seperti dibagikan oleh Suzuki.

1. Cek tekanan udara secara teratur

Pastikan tekanan udara dalam ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan yang biasanya tertera di buku panduan pemilik atau pada stiker di dekat roda. Tekanan yang tepat membantu menghindari keausan yang tidak merata dan memperpanjang usia ban.

2. Lakukan rotasi ban

Rotasi ban adalah proses mengganti posisi ban. Ini membantu menghindari keausan ban motor yang tidak merata karena beban yang berbeda pada roda depan dan belakang. Periksa buku panduan kode umur ban motor pemilik untuk jadwal rotasi yang disarankan.

3. Hindari beban berlebihan

Jangan melebihi beban maksimal yang diizinkan oleh pabrikan untuk motor. Beban berlebihan dapat menyebabkan ban cepat aus dan mengurangi umur pakai ban.

4. Hindari kecepatan berlebihan

Mengemudi dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan ban panas berlebihan, yang dapat merusak ban. Patuhi batas kecepatan dan hindari akselerasi atau pengereman yang keras.

5. Perhatikan kondisi jalan

Hindari mengemudi di jalan-jalan yang rusak atau berlubang jika memungkinkan. Rintangan seperti ini dapat menyebabkan kerusakan pada ban.

6. Periksa dan pertahankan keseimbangan roda

Pastikan roda dan ban sejajar dan seimbang. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan getaran dan mengurangi umur pakai ban.