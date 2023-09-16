Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekor Dunia, Mobil Listrik Ini Sukses Tempuh Jarak 2.573,79 Kilometer

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:05 WIB
Rekor Dunia, Mobil Listrik Ini Sukses Tempuh Jarak 2.573,79 Kilometer
Mobil Listrik much22 (Foto: Carsifu)
A
A
A

MUNICH - Mobil listrik garapan mahasiswa Technical University Munich, Jerman berhasil mencetak rekor dunia setelah sukses menempuh jarak sejauh 2.573,79 kilometer dalam satu kali pengisian baterai.

Mobil bernama much22 itu berhasil mematahkan rekor yang sudah ada sebelumnya dengan jarak tempuh 1.608,54 kilometer.

Keberhasilannya langsung dicatat secara resmi di Guinness Book of Record dengna kategori "Jarak Terjauh oleh Mobil listrik, Satu Kali Charge (non-solar)".

"Mobil pemecah rekor tersebut bukan mobul produksi serta desain dan spesifikasi teknisnya memang dibuat secara khusus untuk kepentingan pemecahan rekor," sebut Carsifu, Sabtu (16/9/2023) ini. 

Mobil listrik much22 memang sangat jauh berbeda dengan mobil listrik produksi massal saat ini. Ada banyak dinamika teknis di mobil yang membuat much22 sangat istimewa.

Misalnya saja aerodinamika much22 yang sangat tinggi yakni dengan tingkat koefiensi drag hanya 0.159. Artinya daya hambat mobil listrik itu saat bergerak benar-benar minimal.

Bobot mobil listrik mahasiswa Jerman itu juga sangat ringan yakni mencapai 170 kilogram. Nah, yang menarik justru baterai yang diusung much22.

Baterai yang digunakan hanya baterai berkekuatan 15,5 kilowatt dan memiliki motor permanen sinkronos dengan kekuatan 400 watt atau hanya setara 0,54 daya kuda.

Halaman:
1 2
      
