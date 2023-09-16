Android Auto Sekarang Bisa Jalankan Zoom dalam Perjalanan

JAKARTA - Pengendara mobil kini tak perlu khawatir jika ingin melakukan rapat saat berada di perjalanan. Soalnya Android Auto kini memiliki banyak fitur baru mulai dari Weather Network, Amazon Prime, dan Zoom.

Fitur Zoom di Android Auto diharapkan membantu pengemudi mobil untuk tetap hadir dalam rapat virtual. Nanti pengemudi tidak perlu repot-repot untuk membuka ponsel mereka dan bisa tetap fokus saat berkendara.

Pada fitur ini pengguna hanya akan tampil dalam bentuk ikon dan audio. Jadi sama sekali tidak bisa melihat suasana rapat virtual seperti saat menggunakan Zoom di ponsel dan laptop.

"Fitur baru itu sudah bisa didapatkan sejak 14 September 2023. Google berharap penambahan fitur itu akan bisa membuat pengemudi mobil tetap terkoneksi dengan rapat secara aman dan mudah," tulis Carscoops, Sabtu (16/9/2023) ini.

Selain Zoom, Google juga menambah fitur Amazon Prime di Android Auto. Hadirnya fitur itu akan memudahkan pemilik mobil dalam mengakses berbagai film yang memang tersedia di Amazon Prime.

Seperti penggunaan Zoom, hadirnya Amazon Prime di Android Auto akan membuat pemilik mobil tidak perlu menggunakan ponsel saat menonton koleksi film yang ada di Amazon Prime.

Sayangnya menurut Carscoops untuk Amazon Prime di Android Auto untuk sementara hanya tersedia buat mobil-mobil tertentu seperti Renault, Polestar, dan Volvo.