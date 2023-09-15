Bandel, Hermes Tetap Bikin Strap Kulit untuk Apple Watch

MEREK fesyen ternama, Hermes sempat menghentikan penjualan strap kulit untuk Apple Watch beberapa waktu lalu. Namun kini, mereka malah membuat produk tersebut untuk jam tangan pintar Apple yang baru dirilis awal minggu kemarin.

Apple diketahui merilis berbagai produk baru mereka di ajang Apple Event 2023 bertajuk Wonderlust pada 12 September 2023. Perusahaan yang dipimpin oleh Tim Cook itu mengeluarkan iPhone 15 serta Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2.

Beberapa hari sebelum Apple Event 2023 Wonderlust digelar, Hermes malah tiba-tiba menghentikan seluruh penjualan strap kulit untuk Apple Watch. Seluruh pemesanan juga tidak bisa dilakukan.

Banyak yang menduga Hermes melakukan hal itu karena kebijakan baru Apple yang tidak ingin agar jam tangan pintar buat mereka dilengkapi dengan strap kulit. Hal itu dibutkikan dengan perhelatan Apple Event 2023 Wonderlust dimana jajaran Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2 sama sekali tidak ada yang menggunakan gelang jam tangan terbuat dari kulit.

Hal itu berbeda dengan event-event sebelumnya dimana Apple senjaga menampilkan Apple Watch yang menggunakan strap leather (tali dari kulit).

"Kulit adalah material yang sangat popular untuk aksesoris. Namun material itu punya pengaruh yang sangat besar buat jejak karbon, teurtama untuk skala bisnis Apple," jelas Lisa Jackson, juru bicara Apple dikutip Apple Insider, Jumat (15/9/2023) ini.

"Untuk mengurangi dampak itu kami tidak lagi menggunakan kulit di berbagai produk baru Apple. termasuk jam tangan pintar kami mulai sekarang,," sambungnya.

Nyatanya kebijakan itu justru tidak diikuti oleh Hermes. Mereka yang semula menghentikan penjualan strap leather buat Apple Watch kini malah mulai menjual lagi ikat jam tangan dari kulit tersebut.