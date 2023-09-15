Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gaji UI/UX Designer di Indonesia 2023, Anda Tertarik?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:56 WIB
Gaji UI/UX Designer di Indonesia 2023, Anda Tertarik?
Gaji UI/UX Designer di Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Berikut besaran gaji UI/UX Designer di Indonesia tahun 2023. Profesi Desainer UI/UX telah menjadi salah satu profesi yang paling dicari dan berkembang di industri desain digital. 

Desainer UI/UX adalah pekerjaan yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan tampilan visual antarmuka aplikasi.

Sebagai bagian dari lingkungan yang semakin bergantung pada pengalaman terbaik, peran UI/UX Designer menjadi sangat penting dalam menciptakan berbagai produk yang menarik, intuitif, dan memberikan kepuasan bagi pengguna.

Seberapa besar gaji rata-rata seorang UI/UX Designer di Indonesia? Dikutip dari situs Qourse, Jumat (15/9/2023) di Indonesia, kisaran gaji UI UX Design berada di antara nilai rata-rata Rp 4.430.000 hingga Rp 12.700.000 per bulan.

Rata-rata profesi ini menghasilkan Rp 8.360.000 dalam satu bulan. Nilai gaji tersebut tergantung dari pengalaman kerja yang Anda miliki.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini jumlah gaji UI/UX Designer di Indonesia tahun 2023:

• Senior level digaji sekitar 1,200–2,000 USD (18,009,720–30,016,200 rupiah)

• Mid level digaji sekitar 800–1,500 USD (12,006,480–22,512,150 rupiah)

• Junior level digaji sekitar 400–1,000 USD (6,003,240–15,008,100 rupiah)

Halaman:
1 2 3
      
