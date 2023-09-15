Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Status Jakarta dari DKI Diganti DKJ, Kelakar Warganet: Daerah Khusus Jomblo?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:35 WIB
Status Jakarta dari DKI Diganti DKJ, Kelakar Warganet: Daerah Khusus Jomblo?
Status Jakarta akan berubah dari DKI menjadi DKJ (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana mengubah Jakarta menjadi Daerah Khusus. Hal ini sejalan dengan pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun hal itu dikomentari beragam oleh warganet.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Jakarta akan dijadikan kota global atau pusat ekonomi terbesar di Indonesia sehingga akan menggunakan nama Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Meski sedang dalam tahap pematangan, namun perubahan nama DKI menjadi DKJ mendapat komentar beragam dari warganet di X, --yang dulu dikenal dengan Twitter. Mayoritas dari yang kontra menyebut jika nmaa DKJ terkesan asing dan aneh.

"DJK? Daerah Kampung Jakarta?" canda akun @puddifg.

"Daerah khusus jomblo," timpal akun @anotherrsideome. 

"Agak aneh sih dengernya kalo jadi DKJ" tulis akun @penikmat_hujann.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait Ibu Kota Negara, mengamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula “Daerah Khusus Ibukota diarahkan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” katanya di akun instagram resminya, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/338/3045055/mobil_ringsek-oMse_large.jpg
Awal Mula Bocah 9 Tahun Kendarai Mobil Sendiri, Terobsesi Game Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/56/2943617/viral-jakarta-diprediksi-akan-tenggelam-pada-tahun-2100-I1O6oNJGXf.jpeg
Viral, Jakarta Diprediksi akan Tenggelam pada Tahun 2100!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192258//jakarta-Wlzg_large.jpg
Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192142//panggung_hiburan_di_bundaran_hi-mtWK_large.jpg
Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192129//jalan_sudirman_lancar_saat_libur_nataru-pKxb_large.jpg
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191773//jakarta-53xN_large.jpg
Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement