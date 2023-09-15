Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Respons Hasil Penelitian Rangka eSAF, Buka Layanan Pemeriksaan dan Penanganan Konsumen

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:35 WIB
Honda Respons Hasil Penelitian Rangka eSAF, Buka Layanan Pemeriksaan dan Penanganan Konsumen
Rangka eSAF. (Doc. Honda Global)
JAKARTA - Investigasi rangka Enhanced Smart Architechture (eSAF) Honda akhirnya rampung. Tim peneliti dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun telah merilis hasil temuannya.

Tim peneliti dalam hal ini telah melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material, press, welding dan pelapisan.

Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standard manufacturing global.

"Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (15/9/2023). 

