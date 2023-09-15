Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Langkah Merawat Lampu LED Motor, Periksa Tegangan Listrik Penting

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |08:36 WIB
7 Langkah Merawat Lampu LED Motor, Periksa Tegangan Listrik Penting
Ilustrasi lampu motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara merawat lampu LED motor sangat mudah, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah apabila ada kendala pada sistem penerangan motor tersebut.

Yup, tidak dipungkiri merawat lampu LED motor merupakan tindakan penting untuk memastikan perjalanan Anda di malam hari jadi lebih aman, lalu performa penerangan optimal serta memperpanjang masa pakainya.

Lantas, seperti apa metode untuk menjaga kualitas lampu LED motor? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Lakukan pembersihan secara teratur

Rutin membersihkan lampu LED dengan menggunakan air sabun lembut dan sikat lembut. Penting untuk menghindari penggunaan pembersih yang keras atau beralkohol, karena hal tersebut dapat merusak lapisan pelindung pada lampu.

2. Hindari kontak langsung

Untuk menghindari kerusakan pada lapisan pelindung lampu, hindari menyentuh lampu LED dengan tangan. Disarankan menggunakan sarung tangan kain bersih ketika perlu menyentuh lampu.

3. Periksa koneksi kabel

Pastikan koneksi kabel lampu LED dalam kondisi aman dan berfungsi dengan baik. Kabel yang rusak atau terkelupas dapat mengganggu aliran listrik dan kinerja lampu.

4. Gunakan relay

Jika Anda memiliki beberapa lampu tambahan di motor Anda, pertimbangkan penggunaan relay. Ini akan membantu menghindari beban berlebih pada saklar dan kabel motor, serta dapat memperpanjang usia pakai lampu LED. 

