Berapa Pajak Mobil Toyota Veloz 2023? Termahal Rp4 Juta
Redaksi
, Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:27 WIB
Berapa pajak mobil Toyota Veloz 2023. (Doc. Toyota)
https://ototekno.okezone.com/read/2023/09/15/52/2883752/berapa-pajak-mobil-toyota-veloz-2023-termahal-rp4-juta
JAKARTA - Berapa pajak mobil Toyota Veloz 2023? Informasi ini sangat penting bagi Anda yang ingin memboyong kendaraan keluarga ini.
Mobil Toyota Avanza dengan tipe Veloz merupakan mobil bertipe Multi Purpose Vehicle atau MPV.
Veloz dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya.
Tipe dan tahun produksi bisa mempengaruhi besar pajak kendaraan yang diterimanya. Dan harga pajak mobil Toyota Veloz 2023 ini bisa dibilang cukup terjangkau berkisaran Rp2 sampai Rp4 jutaan.
Catatan, Avanza sudah mengaspal di Indonesia sejak 2003 hingga saat ini terdapat beberapa tipe dipasarkan, yaitu tipe E, G, G Luxury, S, dan Veloz dalam tiga generasi.
Penasaran dengan pajak Mobil Toyota Veloz 2023? Dilansir melalui berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), simak ulasannya berikut ini.
Berapa Pajak Mobil Toyota Veloz 2023
Toyota Veloz 2023 - 2020
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2023 Rp4.158.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2023 Rp3.990.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2023 Rp3.948.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2023 Rp3.738.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2022 Rp3.843.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2022 Rp3.654.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2022 Rp4.053.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2022 Rp3.885.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2021 Rp3.654.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2021 Rp3.465.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2021 Rp3.822.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2021 Rp3.675.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2020 Rp3.612.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2020 Rp3.423.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2020 Rp3.801.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2020 Rp3.633.000
Toyota Veloz 2019-2015
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2019 Rp3.486.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2019 Rp3.297.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2019 Rp3.675.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2019 Rp3.507.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2018 Rp3.360.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2018 Rp3.171.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2018 Rp3.549.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2018 Rp3.381.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2017 Rp3.234.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2017 Rp3.066.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2017 Rp3.423.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2017 Rp3.255.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2016 Rp3.108.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2016 Rp2.982.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2016 Rp3.297.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2016 Rp3.129.000
- AVANZA VELOZ 1.5 AT 2015 Rp2.982.000
- AVANZA VELOZ 1.5 MT 2015 Rp2.814.000
- AVANZA VELOZ 1.3 AT 2015 Rp3.003.000
- AVANZA VELOZ 1.3 MT 2015 Rp2.814.000