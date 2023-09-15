Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Toyota Veloz 2023? Termahal Rp4 Juta

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:27 WIB
Berapa Pajak Mobil Toyota Veloz 2023? Termahal Rp4 Juta
Berapa pajak mobil Toyota Veloz 2023. (Doc. Toyota)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pajak mobil Toyota Veloz 2023? Informasi ini sangat penting bagi Anda yang ingin memboyong kendaraan keluarga ini.

Mobil Toyota Avanza dengan tipe Veloz merupakan mobil bertipe Multi Purpose Vehicle atau MPV.

Veloz dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya.

Tipe dan tahun produksi bisa mempengaruhi besar pajak kendaraan yang diterimanya. Dan harga pajak mobil Toyota Veloz 2023 ini bisa dibilang cukup terjangkau berkisaran Rp2 sampai Rp4 jutaan.

Catatan, Avanza sudah mengaspal di Indonesia sejak 2003 hingga saat ini terdapat beberapa tipe dipasarkan, yaitu tipe E, G, G Luxury, S, dan Veloz dalam tiga generasi.

Penasaran dengan pajak Mobil Toyota Veloz 2023? Dilansir melalui berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Berapa Pajak Mobil Toyota Veloz 2023

Toyota Veloz 2023 - 2020

  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2023 Rp4.158.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2023 Rp3.990.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2023 Rp3.948.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2023 Rp3.738.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2022 Rp3.843.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2022 Rp3.654.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2022 Rp4.053.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2022 Rp3.885.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2021 Rp3.654.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2021 Rp3.465.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2021 Rp3.822.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2021 Rp3.675.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2020 Rp3.612.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2020 Rp3.423.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2020 Rp3.801.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2020 Rp3.633.000

Toyota Veloz 2019-2015

  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2019 Rp3.486.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2019 Rp3.297.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2019 Rp3.675.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2019 Rp3.507.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2018 Rp3.360.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2018 Rp3.171.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2018 Rp3.549.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2018 Rp3.381.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2017 Rp3.234.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2017 Rp3.066.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2017 Rp3.423.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2017 Rp3.255.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2016 Rp3.108.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2016 Rp2.982.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2016 Rp3.297.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2016 Rp3.129.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 AT 2015 Rp2.982.000
  • AVANZA VELOZ 1.5 MT 2015 Rp2.814.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 AT 2015 Rp3.003.000
  • AVANZA VELOZ 1.3 MT 2015 Rp2.814.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement