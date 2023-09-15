Kenapa Mobil Presiden Selalu Berwarna Hitam? Begini Alasannya

Kenapa mobil presiden selalu berwarna hitam. (Doc. Okezone)

JAKARTA - Kenapa mobil presiden selalu berwarna hitam? Tentu informasi ini bikin Anda penasaran. Pasalnya mobil kepala negara itu selalu identik berwarna hitam, dari masa ke masa.

Dan tidak hanya di Indonesia saja, mobil presiden yang selalu berwarna hitam, tampaknya hampir di seluruh dunia mobil presiden juga usung warna gelap tersebut.

Adapun warna gelap pada mobil presiden bisa dilihat dari sisi pisikologi, dikutip dari berbagai sumber Jumat (15/9/2023), warna hitam memiliki arti kekuatan, ketangguhan, formalitas dan kualitas.

Maka itu, warna hitam pada mobil kepala negara sangat sesuai dengan pandangan pisikologi, termasuk mobil pengawalnya yang sebagian besar berwarna hitam.

Mobil kepresidenan di Indonesia yaitu Mercedes-Benz S600 Guard, yang saat ini digunakan oleh Presiden Joko Widodo juga berwarna hitam.