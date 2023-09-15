Apa Bus Pertama di Indonesia? Ada sejak Zaman Belanda

APA bus pertama di Indonesia? Masyarakat harus tahu, terima anak muda sebagai sejarah transportasi umum yang ada.

Perusahaan bus pertama di Indonesia adalah Pengangkutan Djawatan Automobil (PDA) yang didirikan pada 1912 oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Ada pun rute yang dilalui adalah Bandung dan Lembang.

Sementara bus pertama yang dioperasikan adalah bus buatan Belanda yang dikenal sebagai 'Auto Tram'. Sejak itu, perusahaan bus di Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi yang penting dalam menghubungkan berbagai daerah di seluruh negeri.

Dari situ mulailah bermunculan perusahaan bus yang dikelola swasta seperti Naikilah Perusahaan Minang (NPM), tepatnya telah beroperasi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sekitar 1937.

Ada pula DAMRI yang berdiri pada 1943, PO Haryanto di Solo di Jawa Tengah (1946), PO Sumber Alam di Sumedang, Jawa Barat (1955), PO Gunung Harta di Jakarta (1960), PO Rosalia Indah di Semarang, Jawa Tengah (1976), dan PO Lorena di Jakarta (1980), serta lainnya.