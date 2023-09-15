Toyota Resmikan GR Garage Pertama di Indonesia, Bidik Motorsport Enthusiast

PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmikan GR Garege di kawasan PIK 2, Jakarta Utara (Foto: Imantoko Kurniadi/Okezone)

JAKARTA — PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan GR Garage pertama dengan layanan yang lengkap bagi para motorsport dan GR enthusiast di Indonesia, Jumat (15/9/2023).

Bengkel modifikasi yang berada di kawasan Pandai Indak Kapuk (PIK) Jakarta Utara ini menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan modifikasi peningkatan tampilan eksterior dan interior mobil, pemasangan GR Performance Parts, dyno test, dan motorsport services lainnya.

Ada pula GR Merchandise, café, dan co-working space untuk memberikan lifestyle experience bernuansa balap kepada pelanggan.

“Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap brand GAZOO Racing (GR) di Indonesia. Dimulai oleh sports car GR Supra yang memperoleh sambutan luar biasa di 2019, aktivitas TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI) semakin meningkatkan awareness pecinta motorsport dengan raihan berbagai gelar juara nasional dan regional pada berbagai ajang balap," ucap President Director TAM, Hiroyuki Ueda.

BACA JUGA: Daftar Pajak Mobil Toyota Rush Semua Tipe Terbaru 2023

Hingga kini, telah ada 14 line-up GR Family yang dapat dipilih oleh pelanggan dan 19 GR Zones yang didedikasikan bagi GR enthusiast yang ingin mengeksplorasi world of GR di Indonesia.

"Dan sekarang, GR Garage sebagai one-stop community hub memperluas kehadiran brand GR dan menjangkau lebih banyak penggemar motorsports dan petrolhead,” ucapnya lebih lanjut.