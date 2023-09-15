Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Resmikan GR Garage Pertama di Indonesia, Bidik Motorsport Enthusiast

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:35 WIB
Toyota Resmikan GR Garage Pertama di Indonesia, Bidik <i>Motorsport Enthusiast</i>
PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmikan GR Garege di kawasan PIK 2, Jakarta Utara (Foto: Imantoko Kurniadi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan GR Garage pertama dengan layanan yang lengkap bagi para motorsport dan GR enthusiast di Indonesia, Jumat (15/9/2023).

Bengkel modifikasi yang berada di kawasan Pandai Indak Kapuk (PIK) Jakarta Utara ini menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan modifikasi peningkatan tampilan eksterior dan interior mobil, pemasangan GR Performance Parts, dyno test, dan motorsport services lainnya.

Ada pula GR Merchandise, café, dan co-working space untuk memberikan lifestyle experience bernuansa balap kepada pelanggan.

“Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap brand GAZOO Racing (GR) di Indonesia. Dimulai oleh sports car GR Supra yang memperoleh sambutan luar biasa di 2019, aktivitas TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI) semakin meningkatkan awareness pecinta motorsport dengan raihan berbagai gelar juara nasional dan regional pada berbagai ajang balap," ucap President Director TAM, Hiroyuki Ueda.

Hingga kini, telah ada 14 line-up GR Family yang dapat dipilih oleh pelanggan dan 19 GR Zones yang didedikasikan bagi GR enthusiast yang ingin mengeksplorasi world of GR di Indonesia.

"Dan sekarang, GR Garage sebagai one-stop community hub memperluas kehadiran brand GR dan menjangkau lebih banyak penggemar motorsports dan petrolhead,” ucapnya lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191781//toyota_siapkan_3_posko_siaga_24_jam-jdeG_large.jpg
Libur Nataru, Toyota Siapkan 3 Posko Siaga 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191118//toyota-DcfT_large.jpg
Puluhan Model Mobil Toyota dan Lexus Kena Recall, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188340//digiroom_auto_2000-OT4U_large.jpg
Pembelian Mobil Lewat Digital Meningkat, Auto2000 Luncurkan Digiroom Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186369//toyota_veloz_hybrid-03qu_large.jpg
Toyota Veloz Hybrid Dibanderol Rp299 Juta, Harga Naik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877//toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175068//toyota_new_camry-LVkb_large.jpg
Toyota Camry Terbaru Meluncur, Intip Ubahannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement