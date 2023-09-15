Honda Catat Peningkatan Penjualan di Agustus 2023, Model SUV Penyumbang Terbesar

JAKARTA – PT Honda Prospect Motor catat penjualan retail sebanyak 10.050 unit di bulan Agustus 2023 atau meningkat sebesar 12 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan tersebut didukung oleh Honda Brio dan model-model SUV Honda, terutama Honda HR-V dan Honda WR-V yang menjadi penyumbang penjualan tertinggi.

“Peningkatan penjualan pada Agustus antara lain didukung oleh permintaan konsumen yang masih tinggi terutama pada ajang GIIAS 2023 lalu, dimana Honda Brio dan model-model SUV kami mencatat pemesanan tertinggi saat itu. Kami juga bersyukur bahwa Honda HR-V semakin diminati oleh konsumen di tengah segmennya yang saat ini semakin ramai,” kata Yusak Billy selaku Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, dikutip dari keterangannya, Jumat (15/9/2023),

Honda Brio mencatat penjualan sebanyak 4.289 unit. Angka penjualan tersebut kembali menempatkan Honda Brio sebagai mobil terlaris Honda dengan kontribusi penjualan sebesar 43 persen dari total penjualan di Agustus.