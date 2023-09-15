GIIAS 2023 Sambangi Surabaya, Diramaikan 23 Merek Kendaraan

JAKARTA – Pameran otomotif nasional Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, akan menyambangi Surabaya, Jawa Timur.

Ini merupakan rangkaian dari GIIAS The Series yang datang ke beberapa kota besar di Indonesia.

Pameran di Surabaya ini akan digelar di Grand City Convex, selama 5 hari, pada 20-24 September 2023. Surabaya selalu menjadi kota penting dalam agenda penyelenggaraan GIIAS The Series, dan tahun ini makin spesial karena menampilkan jumlah merek kendaraan terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengungkapkan pameran GIIAS 2023 The Series memiliki kesan khusus. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta menjadi bukti bahwa Jawa Timur sangat penting bagi pertumbuhan industri otomotif di Indonesia.

“Di tahun ini GIIAS hadir sebagai penyelenggaraan pameran GAIKINDO yang ke-30, dan khusus GIIAS Surabaya 2023 akan menghadirkan jumlah merek kendaraan terbanyak dikurun empat tahun kebelakang,” kata Kukuh dalam keterangan resmi.

Selain itu, penyelenggaraan GIIAS Surabaya selalu menjadi salah satu perhatian pemerintah. Pasalnya, pameran ini memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

“Tahun ini, GIIAS Surabaya akan kembali dibuka oleh Menteri Perindustrian. Hal ini membuktikan dukungan Pemerintah Republik Indonesia terhadap perkembangan industri otomotif di Jawa Timur,” ujar Kukuh.

Tahun ini GIIAS Surabaya akan menghadirkan 23 merek kendaraan bermotor, di antaranya adalah 16 merek kendaraan penumpang, yakni Audi, Chery, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, Volkswagen, dan Wuling.