HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Pajak Mobil Toyota Rush Semua Tipe Terbaru 2023

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:58 WIB
Daftar Pajak Mobil Toyota Rush Semua Tipe Terbaru 2023
Ilustrasi daftar pajak mobil Toyota Rush semua tipe terbaru (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar pajak mobil Toyota Rush semua tipe terbaru 2023 bisa Anda lihat dalam artikel ini. Rush merupakan salah satu merek mobil jenis SUV yang ada sejak 2006 silam.

Toyota Rush pun diproduksi dalam beberapa tipe, antara lain G, S, TRD Sportivo, TRD Sportivo Ultimo, dan All New Rush (G & GR Sport). Setiap Rush memiliki tarif pajak kendaraan yang disesuaikan dengan tipe dan tahun produksinya.

Daftar Pajak Rush Tahun 2006 – 2023

-Pajak Rush G 2006 – 2023

RUSH 1.5 G MT 2006 Rp1.701.000

RUSH 1.5 G MT 2007 Rp1.764.000

RUSH 1.5 G 2007 Rp1.764.000

RUSH 1.5 G MT 2008 Rp1.953.000

RUSH 1.5 G 2008 Rp1.953.000

RUSH 1.5 G MT 2009 Rp2.100.000

RUSH 1.5 G 2009 Rp2.100.000

RUSH 1.5 G AT 2010 Rp2.268.000

RUSH 1.5 G MT 2010 Rp2.205.000

RUSH 1.5 G AT 2011 Rp2.373.000

RUSH 1.5 G MT 2011 Rp2.310.000

RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000

