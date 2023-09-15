JAKARTA - Daftar pajak mobil Toyota Rush semua tipe terbaru 2023 bisa Anda lihat dalam artikel ini. Rush merupakan salah satu merek mobil jenis SUV yang ada sejak 2006 silam.
Toyota Rush pun diproduksi dalam beberapa tipe, antara lain G, S, TRD Sportivo, TRD Sportivo Ultimo, dan All New Rush (G & GR Sport). Setiap Rush memiliki tarif pajak kendaraan yang disesuaikan dengan tipe dan tahun produksinya.
Daftar Pajak Rush Tahun 2006 – 2023
-Pajak Rush G 2006 – 2023
RUSH 1.5 G MT 2006 Rp1.701.000
RUSH 1.5 G MT 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 G 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 G MT 2008 Rp1.953.000
RUSH 1.5 G 2008 Rp1.953.000
RUSH 1.5 G MT 2009 Rp2.100.000
RUSH 1.5 G 2009 Rp2.100.000
RUSH 1.5 G AT 2010 Rp2.268.000
RUSH 1.5 G MT 2010 Rp2.205.000
RUSH 1.5 G AT 2011 Rp2.373.000
RUSH 1.5 G MT 2011 Rp2.310.000
RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000