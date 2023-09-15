Dua Tim Indonesia Siap Berebut Tiket CODM World Championship 2023!

JAKARTA - Kagendra dan ABC Esports akan memperbutkan satu tiket di kejuaraaan dunia Call of Duty: Mobile (CODM) World Championship 2023 yang akan digelar di Atlanta, Amerika serikat pada akhir tahun ini.

Keduanya akan unjuk gigi pada ajang Garena Regional Qualifier pada 19 September-1 Oktober 2023 mendatang. Mereka akan menghadapi persaingan ketat dari 10 tim lain yang berasal dari Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand untuk memperebutkan 2 tempat akhir.

Sebelumnya Kagendra lolos ke Garena Regional Qualifier dengan menyandang status juara Garena CODM Major Series 9. Sementara itu, ABC Esports berpartisipasi dengan status runner up musim lalu.

Perjalanan Kagendra dan ABC Esports akan dimulai dari babak Group Stage yang berlangsung sepanjang 19-24 September 2023. Di babak ini, Kagendra dan ABC Esports dibagi ke dalam dua grup yang berisi enam tim. Kagendra dan ABC Esports berada di Grup B bersama Four Suits Esports (Filipina), Omega Esports (Filipina), PowerHouse International (Singapura), dan WDC.XENON (Thailand).

Di babak Grup Stage, pertandingan akan dilakukan secara online dengan format single round robin di tiga mode, yaitu Hardpoint (first team to 250 points), Search and Destroy (first team to 7 points), Control (first team to 3 points).

Setiap tim akan saling bertemu sebanyak satu kali sepanjang babak ini. Secara total, akan ada 30 pertandingan di antara 12 tim dengan lima pertandingan per hari. Tim yang berhasil finis di posisi tiga besar dari Grup A & B akan melaju ke babak Playoffs.

Sedangkan di babak Playoffs, jika Kagendra dan ABC Esports berhasil lolos mereka akan bertanding kembali dalam format Double Elimination dengan skema Best of 5. Dengan skema ini, hanya akan ada dua tim yang bakal bertarung di babak Grand Finals.

Berbeda dengan babak Playoffs, Grand Finals digelar dengan skema Best of 7. Kedua tim yang lolos ke Grand Finals pada 1 Oktober 2023 akan menjadi wakil Garena Region di CODM World Championship 2023 di Atlanta, Amerika Serikat pada Desember mendatang.