5 Rekomendasi Mobil Tercepat di GTA 5, Cepatnya Gak Bercyanda!

JAKARTA – Pemain Grand Theft Auto 5 (GTA 5) pasti menginginkan mobil dengan performa bagus dan kecepatan tinggi. Menggunakan mobil tercepat membantu Anda memenangkan balapan juga mengejar atau melarikan diri dari musuh dalam menjalankan misi game.

Banyak pilihan mobil dengan berbagai aspek kecepatan dan performa beragam dalam game tersebut. Hal ini sering kali membuat pemain bingung untuk memilih mobil tercepat idaman mereka. Oleh karena itu, simak lebih lanjut tulisan ini agar Anda mendapatkan solusi dalam memilih mobil tercepat di GTA 5.

Berikut daftar mobil GTA 5 tercepat yang diraih dari berbagai sumber.

1. Ocelot Pariah

Mobil keluaran tahun 2017 ini sering diremehkan oleh para pemain. Namun siapa sangka mobil ini nyatanya menjadi salah satu yang tercepat di GTA 5. Ocelot Pariah dapat menempuh kecepatan hingga 218,8 km per jam.

Tak hanya itu, dengan performa yang baik dan kecepatan penuh mobil ini dapat membawa karakter Anda terbang seperti tertiup angin kencang. Mobil ini dijual berkisar 1,4 juta dolar. Jika Anda memiliki uang sebanyak itu pada GTA 5, Ocelot Pariah yang dijual di Legendary Motorsport menjadi pilihan tepat untuk mobil tercepat.

2. Pfister 811

Desain yang dimiliki Pfister ini jauh lebih mewah, tangguh, dan sporty dibandingkan Ocelot Pariah. Hal ini yang membuat orang-orang menilai mobil ini lebih cepat dari pada Oecelot Pariah. Hanya berbeda sedikit, Pfister memiliki kecepatan maksimal 214 km per jam. Mobil ini dijual dengan kisaran harga 1,1 juta dolar.

3. Bravado Banshee 900R

Mobil ini sangat familiar bagi para pemain GTA 5. Brevado Banshee 900R menjadi salah satu mobil favorit pemain yang banyak dicari.

Mobil ini berkecepatan sebesar 210,8 km per jam. Meski tidak secepat kedua mobil sebelumnya, mobil ini masih menjadi yang terbaik dan diminati. Harga untuk bisa mendapatkan Bravado Banshee 900R juga cukup terjangkau, yaitu sektar 565 ribu dolar.