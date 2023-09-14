Ilmuwan Kembangkan Alat Deteksi Kesuksesan Transplantasi Organ Bentuk Micro Chip

JAKARTA - Transplantasi organ menjadi salah satu tindakan medis yang kerap dilakukan hingga saat ini.

Namun tidak dipungkiri tindakan itu masih sulit dideteksi kesuksesannya karena semua harus dilakukan secara manual.

BACA JUGA: 6 Contoh Latihan Daya Tahan yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

Baru-baru ini, para ilmuwan di Northwestern University dikabarkan sedang mengembangkan alat pendeteksi kesuksesan transplantasi organ berupa micro chip. Alat tersebut saat ini sudah memasuki tahap percobaan.

Dihimpun dari Mashable, Kamis (14/9/2023), alat ini sudah diuji pada transplantasi ginjal hewan dan berhasil memperingatkan potensi penolakan organ tiga Minggu lebih awal dibandingkan metode sebelumnya.

Nantinya, diharapkan alat ini bisa memantau kesehatan organ yang baru saja ditransplantasi secara real time dengan mengirimkan sinyal informasi yang rinci secara nirkabel ke smartphone atau tablet dokter.

Kehadiran alat pendeteksi kesuksesan transplantasi organ tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pasien tetapi juga membantu menjaga kesehatan organ yang didonorkan.

Pada gilirannya, alat ini dapat berguna untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa di tengah kekurangan donasi organ secara global.

(Imantoko Kurniadi)