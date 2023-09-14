Uang 7 juta Kira-Kira Dapat iPhone Apa? Cek Selengkapnya di Sini

JAKARTA- Banyak yang penasaran dengan hanya punya uang 7 juta dapat iPhone apa? Yuk cek di sini biar ada solusinya.

Meminang smartphone khususnya Iphone bekas ternyata masih sangat menarik serta menggugah rasa ingin memiliki. Bagaimana tidak, saat ini di tahun 2023 kamu ternyata masih bisa menemukan berbagai pilihan Iphone yang menarik dengan fitur dan spesifikasi yang mampuni.

BACA JUGA: 5 Rekomendasi Iphone Harga 3 Jutaan di Tahun 2023

Bahkan dengan budget pas-pasan sekitar Rp7 jutaan, terdapat berbagai tipe Iphone modern yang bisa kamu jadikan pilihan. Hal terpenting bila dirasa smartphone Iphone baru terasa sangat mahal dan tidak memiliki value, mungkin memilih varian barang second dapat jadi solusi cerdas untuk mempertimbangkannya.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (14/9/2023) terkait beberapa pilihan Iphone yang bisa dimiliki dengan budget sekitar Rp7 jutaan.

1. Iphone X

Iphone seri X juga masuk dalam daftar rekomendasi smartphone murah yang patut diperhitungkan. Sebab fitur yang disematkan pada ponsel ini sangat menarik seperti prosesor A12 Bionic, layar 5.8 inch super AMOLED, kamera depan 7MP dan belakang 12MP hingga kapasitas batterai nya 2716mAh.

Untuk dapat memilikinya, maka pembeli perlu mengeluarkan budget setidaknya mulai dari Rp3 juta hingga Rp4 juta sesuai dengan kondisinya

2. IPhone XR

Rekomendasi pilihan Iphone terjangkau dengan harga Rp3 jutaan jatuh pada seri Iphone XR. Smartphone modern satu ini sedang banyak dicari banyak publik akhir-akhir ini.

Bagaimana tidak dengan segala fitur dan spesifikasi yang mumpuni kamu bisa beruntung memilikinya dengan harga mulai dari Rp3, 8 jutaan sampai Rp4,3 jutaan sesuai dengan kondisi bekasnya