8 Cara Merawat Knalpot Motor, Awas Jangan Sampai Berkarat!

JAKARTA – Knalpot motor adalah salah satu komponen utama pada sepeda motor, sehingga menjaga kondisinya merupakan suatu keharusan.

Terlebih kenalpot bisa dibilang merupakan bagian yang jarang tersentuh perawatan, padahal juga penting dirawat lho.

Apalagi knalpot juga merupakan bagian yang cenderung rentan terhadap korosi dan kerusakan, oleh karena itu, penting untuk merawat knalpot motor dengan baik dan benar.

Penasaran cara merawatnya? Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023).

1. Membersihkan knalpot setelah hujan

Knalpot motor dapat terkena akumulasi air hujan yang dapat menyebabkan terbentuknya kerak. Ini disebabkan oleh tingginya kandungan asam dalam air hujan akibat polusi udara. Oleh karena itu, menjaga kebersihan knalpot motor setelah hujan menjadi sangat penting.

Knalpot yang tidak rutin dibersihkan dapat mengembangkan kerak yang seiring waktu akan semakin tebal dan berpotensi menyebabkan karat pada knalpot.

Anda dapat mencegah hal ini dengan mencuci knalpot menggunakan air bersih setelah terkena air hujan atau genangan air.

Untuk perawatan lebih lanjut setelah knalpot terpapar air hujan, Anda dapat membersihkannya dengan menyirami knalpot menggunakan air bersih, lalu mengeringkannya. Setelah itu, aplikasikan cairan anti karat untuk melindungi knalpot dari potensi karat.

2. Memanaskan mesin secukupnya

Salah satu metode perawatan selanjutnya adalah menjalankan mesin dengan waktu yang cukup. Memastikan mesin motor tetap aktif bisa membantu menjaganya dalam kondisi optimal.

Tindakan ini efektif untuk motor, di mana knalpotnya kurang rentan menguning atau berkarat akibat panas dari mesin. Namun, perlu diingat bahwa memanaskan mesin terlalu lama dapat berdampak negatif pada motor.

3. Mengecek bahan pembuatan knalpot

Bahan yang digunakan untuk knalpot bervariasi, misalnya ada yang terbuat dari chrome yang rentan tergores. Untuk membersihkannya, perlu dilakukan dengan lembut agar menghindari goresan.

Jika pada knalpot berbahan chrome terdapat noda yang sulit dihilangkan, Anda dapat mencoba membersihkannya menggunakan oli bekas. Pastikan oli bekas yang digunakan masih dalam kondisi baik untuk hasil yang optimal.

4. Membersihkan lubang buang

Langkah selanjutnya dalam membersihkan knalpot motor adalah membersihkan lubang pembuangan pada silencer. Anda dapat melakukan pembersihan ini dengan mengoleskan oli secukupnya.

Prosedur ini sebaiknya diulang setiap dua bulan sebagai tindakan pencegahan agar knalpot tidak mengalami kebocoran atau kerusakan pada bagian silencer atau leher knalpot yang berdekatan.