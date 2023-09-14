Cara Perpanjang SIM Online, Begini Syarat dan Langkahnya

JAKARTA - Surat izin mengemudi atau SIM, merupakan dokumen yang sangat penting bagi semua pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia.

Dengan memilikinya, Anda sudah mematuhi aturan sekaligus sebagai tanda layak untuk berkendara.

Dan menariknya, kini untuk mengurus perpanjangan SIM sangat mudah lho, semua bisa Anda selesaikan hanya dengan smartphone secara online.

Lantas bagaimana cara perpanjang SIM secara online? Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Cara perpanjang SIM online

Persyaratan perpanjang SIM