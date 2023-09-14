Intip Strategi Brand Smartphone Garap Mobil Listrik

JAKARTA - Pabrikan teknologi yang terkenal dengan produk smartphone kini secara berlahan memperluas lini bisnisnya ke mobil listrik.

Mereka seakan berlomba-lomba untuk menjadi produsen mobil listrik terbaik. Beberapa brand smartphone yang menjadi sorotan dalam rencana mobil listrik ini adalah Xiaomi, Huawei, dan Apple.

Melansir berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), berikut daftar rencana mobil listrik dari berbagai brand smartphone

1. Xiaomi





Perusahaan teknologi asal China, Xiaomi, dikabarkan sedang mempersiapkan prototipe mobil listrik mereka yang dinamakan dengan “MS11”.

Nantinya, mobil listrik tersebut diperkirakan akan rilis dengan nama Modena. Xiaomi merencanakan untuk merilis Modena secara global pada 2024 mendatang.

Rumornya, mobil tersebut akan dijual mulai dari harga 200 ribu yuan atau sekitar Rp421 Jutaan. Demi melancarkan produksi, Xiaomi mengelontorkan anggaran untuk proyek ini sebesar 3 miliar yuan atau setara Rp6,3 triliun.

Kini diketahui Xiaomi telah mendapatkan izin produksi dari pemerintah China pada Agustus 2023. Saat ini, pabrik mobil Xiaomi sedang dalam tahap uji coba produksi. Mereka dapat memproduksi sekitar 50 prototipe di setiap pekannya.

Pihak Xiaomi tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT) dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk dapat menjual mobil Xiaomi Modena, dan menargetkan memproduksi 300,000 mobil dalam setahun.

Secara kemampuan mobil ini sangat menarik, dimana menawarkan berbagai fitur dan fasilitas yang canggih, baterai berkapasitas 101 kWh yang digabungkan dengan motor listrik 800 volt. Mobil ini diklaim dapat mencapai jarak tempuh sejauh 800 km dalam sekali pengisian penuh.

Tidak sendiri, Xiaomi bekerjasama dengan perusahaan asal Jerman, Continental, dalam hal pengembangan sensor, kamera, dan radar.

Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan lampu full LED, kaca panoramik, gagang pintu rata, hingga atap yang terpasang LiDAR. Seluruh varian di mobil ini akan dilengkapi dengan chip Qualcomm Snapdragon 8295.