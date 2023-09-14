Audi R8 Bakal Disuntik Mati, Kenapa?

JAKARTA - Audi akhirnya resmi menghentikan produksi mobil sport kebanggaan mereka, Audi R8. Mobil yang selalu tampil di setiap film Iron Man itu akhirnya tidak lagi dibuat setelah pertama kali dikenalkan ke dunia pada 2007.

Peresmian penghentian produksi itu sendiri ditandai dengan video singkat yang diunggah oleh Audi melalui berbagai platform sosial media yang mereka miliki.

Video singkat itu memperlihatkan sebuah adegan dimana pembalap Tom Kristensen mengendarai Audi R8 berwarna merah di sebuah sirkuit.

"Satu lap terakhir dengan Audi R8, ayo kita coba," jelas pembalap yang sudah sembilan kali menjuarai lomba balap ketahanan mobil 24 Jam, Le Mans 24 Hours.

Video itu juga mengajak para penggemar Audi R8 untuk menentukan jalan cerita terakhir yang akan dilakukan oleh Audi R8.

"Mereka bisa memilih sirkuit, jalanan kota, gurun pasir, atau jalan yang sangat berliku," tulis situs Drive, Kamis (14/9/2023) ini.

Voting akan ditutup pada 15 September 2023 nanti. Setelahnya Audi akan langsung membuat film pendek sesuai dengan hasil voting.

Diketahui penghentian produksi Audi R8 sebenarnya mengecewakan banyak orang. Pasalnya tidak ada yang menyangka Audi R8 bisa disuntik mati.

Apalagi masyarakat Indonesia yang tidak pernah melihat mobil itu beredar di jalanan. Lalu dari segi spesifikasi Audi R8 merupakan mobil sport yang sangat menarik.