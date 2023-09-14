Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Audi R8 Bakal Disuntik Mati, Kenapa?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |07:38 WIB
Audi R8 Bakal Disuntik Mati, Kenapa?
Audi R8. (Doc. Drive)
A
A
A

JAKARTA - Audi akhirnya resmi menghentikan produksi mobil sport kebanggaan mereka, Audi R8. Mobil yang selalu tampil di setiap film Iron Man itu akhirnya tidak lagi dibuat setelah pertama kali dikenalkan ke dunia pada 2007.

Peresmian penghentian produksi itu sendiri ditandai dengan video singkat yang diunggah oleh Audi melalui berbagai platform sosial media yang mereka miliki.

Video singkat itu memperlihatkan sebuah adegan dimana pembalap Tom Kristensen mengendarai Audi R8 berwarna merah di sebuah sirkuit.

"Satu lap terakhir dengan Audi R8, ayo kita coba," jelas pembalap yang sudah sembilan kali menjuarai lomba balap ketahanan mobil 24 Jam, Le Mans 24 Hours.

Video itu juga mengajak para penggemar Audi R8 untuk menentukan jalan cerita terakhir yang akan dilakukan oleh Audi R8.

"Mereka bisa memilih sirkuit, jalanan kota, gurun pasir, atau jalan yang sangat berliku," tulis situs Drive, Kamis (14/9/2023) ini.

Voting akan ditutup pada 15 September 2023 nanti. Setelahnya Audi akan langsung membuat film pendek sesuai dengan hasil voting.

Diketahui penghentian produksi Audi R8 sebenarnya mengecewakan banyak orang. Pasalnya tidak ada yang menyangka Audi R8 bisa disuntik mati.

Apalagi masyarakat Indonesia yang tidak pernah melihat mobil itu beredar di jalanan. Lalu dari segi spesifikasi Audi R8 merupakan mobil sport yang sangat menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/52/2930930/5-fakta-mobil-langka-nissan-silvia-s15-siap-dilelang-bea-cukai-MEQe2aZeWQ.jpg
5 Fakta Mobil Langka Nissan Silvia S15, Siap Dilelang Bea Cukai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/52/2926725/intip-mobil-vw-kodok-yang-digunakan-di-pernikahan-nadya-mustika-dan-iqbal-rosadi-Rge1tyqmSA.jpg
Intip Mobil VW Kodok yang Digunakan di Pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/52/2925024/waduh-ganti-kaca-depan-mobil-sport-lawas-ini-seharga-honda-hr-v-1SGr8mTDGa.jpg
Waduh! Ganti Kaca Depan Mobil Sport Lawas Ini Seharga Honda HR-V
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/52/2920556/ferrari-ini-jadi-mobil-termahal-kedua-di-dunia-gagal-pecahkan-rekor-WnkfeWjiAO.jpg
Ferrari Ini Jadi Mobil Termahal Kedua di Dunia, Gagal Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/52/2917884/kisah-mobil-klasik-yang-jadi-saksi-bisu-di-hari-pahlawan-10-november-WOvqwb3NgC.jpg
Kisah Mobil Klasik yang Jadi Saksi Bisu di Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/52/2913029/viral-kecelakaan-mobil-langka-ferrari-275-gtb-harganya-bikin-meringis-rJxfWU5owG.jpg
Viral! Kecelakaan Mobil Langka Ferrari 275 GTB, Harganya Bikin Meringis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement